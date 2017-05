Veja os preços dos carros em maio, segundo a Tabela Molicar

São Paulo – A Tabela Molicar, de EXAME.com, que lista os preços de venda de carros novos e usados mais vendidos do mercado, foi atualizada para maio com os preços cobrados pelas concessionárias no fim de abril.

A ferramenta, resultado de uma parceria entre a Molicar e EXAME.com, permite comparar os preços de mais de 1.700 modelos de veículos novos, em versões básicas e completas, e mais de 5.500 modelos de carros usados, fabricados entre 2008 e 2017.

As informações de preços são coletadas em anúncios, classificados de jornais, com lojistas e revendedores das montadoras.

A tabela inclui preços de carros mais populares, como Chevrolet Onix e Hyundai HB20, e também de modelos mais sofisticados, como Toyota Corolla e Honda Civic.