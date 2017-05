Mega-Sena deste sábado teve apenas um ganhador

São Paulo – A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (6) o concurso número 1927 da Mega-Sena.

O prêmio previsto era de 3 milhões de reais e os números sorteados foram: 05 11 13 19 30 31.

O sorteio foi feito na cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul.

Ganhadores

Apenas uma pessoa acertou as seis dezenas sorteadas. A aposta ganhadora foi de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O valor do prêmio foi de R$ 3.343.108,90.

Na quina, foram 140 apostas ganhadoras, no valor de R$ 12.963,07. Já na quadra, foram 7385 apostas ganhadoras, R$ 351,06.