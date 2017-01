Vale a pena investir de R$ 50 a R$ 200 por mês no Tesouro Direto?

Pergunta do leitor: Tenho 33 anos e gostaria de saber se vale a pena investir uma quantia mensal baixa, entre 50 reais e 200 reais, no Tesouro Direto.

Resposta de Fabiano Pessanha*:

“Custo é como unha. Tem de cortar sempre.” A frase do trio de empreendedores Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira pode ser adaptada para a realidade de pequenos investidores brasileiros, quando se perguntam se é interessante aplicar valores menores.

A resposta é: melhor que investir muito, é investir sempre. Mesmo que você possua somente 50 reais por mês para investir através do Tesouro Direto, o importante é começar, independentemente do valor.

O Tesouro Direto é uma excelente alternativa à tradicional poupança. No site, você encontrará diversas ferramentas e vídeos explicativos sobre como investir, quais os títulos públicos disponíveis e uma calculadora que ajuda os investidores a simular seus investimentos.

Busque também as instituições habilitadas para operar através da plataforma do governo. Muitas corretoras utilizam estratégias para conquistar novos clientes zerando as taxas cobradas para o investidor e são uma excelente alternativa aos custos dos bancos.

Mesmo assim, se você não se sentir confortável para tomar sua decisão de investimento por conta própria, busque a ajuda de um profissional. Os planejadores financeiros ajudam você a se decidir entre as melhores alternativas de produtos de forma isenta.

*Fabiano Pessanha é consultor financeiro na BankRio Financial Group e possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros (IBCPF). Também é responsável pela Deduzir.me, startup que ajuda empresas e pessoas a aumentar a dedução fiscal do seu Imposto de Renda.

