Uber e concorrentes dão desconto em viagens no aniversário de SP

São Paulo – A capital paulista completa 463 anos nesta quarta-feira (25) e, para homenagear a maior cidade do país, empresas de transporte individual como a Uber e a Cabify vão oferecer descontos aos usuários.

Além de preços menores, as campanhas também incluem alguns agrados para quem estiver em São Paulo, como a oferta de refrigerantes grátis e até passeios de bike-tuk. Veja abaixo o que cada empresa preparou para a data comemorativa.

Uber

As viagens de Uber Pool, nas quais o passageiro compartilha a corrida com desconhecidos, sairão pelo preço fixo de 4,63 reais. Para pagar este valor, as corridas deverão ser feitas dentro das áreas determinadas pela empresa, que podem ser vistas no site.

Além disso, também é preciso acessar a aba “Pagamento” dentro do app da Uber e adicionar o código promocional SP463. A promoção é válida entre 0h e 23h59 (de Brasília) do dia 25 de janeiro de 2017.

As corridas deverão começar dentro do horário da promoção, mas não necessariamente terminar. Ou seja, se você iniciar uma viagem às 23h55 do dia 25 de janeiro e ela terminar às 0h15 do dia 26, não haverá problema. Também não há limite de viagens para os usuários.

Se você optar por não sair de casa no feriado, a Uber estará com as taxas de entrega da Uber Eats fixas em 4,63 reais neste dia 25 de janeiro.

Cabify

Quem chamar o serviço de transporte da Cabify nesta quarta-feira (25) em São Paulo e utilizar o código promocional SAMPA463 terá 25% de desconto no valor da corrida —limitado a 25 reais. Cada usuário poderá fazer até duas viagens na promoção.

Além disso, no aniversário de São Paulo, a Cabify terá uma ação em parceria com a marca de refrigerantes Itubaína. Durante esta quarta-feira, os carros da empresa terão kits gratuitos com duas long necks dos sabores original e groselha para os passageiros.

Na volta do feriado, a Cabify vai oferecer 100% de desconto para até três viagens que os usuários solicitarem e finalizarem entre 8h e 21h59 (de Brasília) do dia 26 de janeiro de 2017. Ou seja, você poderá fazer até três corridas grátis.

A oferta, segundo a companhia, é válida para as cidades de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas tem valor máximo de desconto de 20 reais por corrida. Para aproveitar, é preciso inserir na área “Promoções” do app o código CABIFYDAY.

Easy

A Easy informou que nesta quarta-feira estará disponível aos usuários a promoção “Santander Meia Bandeira”, que oferece 50% de desconto nas corridas pagas pelos clientes com cartões do banco. O desconto é limitado a 15 reais por viagem.

A promoção estará valendo de 0h01 até às 23h59 (de Brasília) do dia 25 de janeiro de 2017, para todos os serviços da companhia —EasyTaxi, EasyEconomy, EasyPlus+ e EasyGo. Normalmente, a “Santander Meia Bandeira” é válida somente de sexta a domingo.

Além disso, até o dia 13 de fevereiro, usuários de todo o Brasil que cadastrarem cartões bandeira Visa através do Visa Checkout e utilizarem o cartão como método de pagamento terão 40% de desconto em todas as corridas, em todos os serviços Easy.

99

Para comemorar o aniversário de São Paulo, a 99 vai oferecer passeios gratuitos de bike-tuk na Avenida Paulista nesta quarta-feira.

Também haverá distribuição de garrafinhas de água e bexiga para as crianças em pontos como Parque do Ibirapuera e o Minhocão. A campanha também conta com a distribuição de cupons de desconto em corridas.

A empresa informou ainda que, de 25 a 31 de janeiro de 2017, alguns táxis e carros serão adesivados e terão um visual especial. “Caso o passageiro chame no aplicativo e seja atendido por um desses veículos, a corrida será paga pela 99”.