Toyota sobe os preços de Corolla, Hilux e SW4

A Toyota já começou 2017 elevando boa parte de sua tabela de preços no país. Os afetados são a linha Corolla (que já havia sofrido um aumento no final de novembro de 2016), a linha Hilux e a SW4.

No caso do Corolla, líder disparado de vendas entre os sedãs médios, o modelo de entrada para pessoas físicas (GLi 1.8 A/T com bancos de couro sintético) agora parte de R$ 87.990.

No extremo, o top de linha Altis 2.0 sai por R$ 110.990. O maior aumento foi o da série especial Dynamic, que pulou de R$ 97.700 para R$ 101.990 – em seu lançamento, em setembro de 2016, o valor era de R$ 95.800.

Preço anterior Preço atual Corolla GLi 1.8 CVT R$ 84.900 R$ 87.990 Corolla GLi 1.8 Black Pack CVT R$ 87.500 R$ 90.590 Corolla XEi 2.0 CVT R$ 94.940 R$ 96.990 Corolla Dynamic CVT R$ 97.700 R$ 101.990 Corolla Altis 2.0 CVT R$ 108.000 R$ 110.990

Na linha Hilux, as únicas versões que não ficaram mais caras foram justamente as mais sofisticadas – SR, SRV e SRX a diesel, com cabine dupla.

Preço anterior Preço atual Hilux CS 2.8 diesel 4×4 M/T R$ 119.900 R$ 121.650 Hilux CD SR 2.7 flex 4×2 A/T R$ 111.700 R$ 113.280 Hilux CD SRV 2.7 flex 4×2 A/T R$ 121.300 R$ 122.520 Hilux CD SRV 2.7 flex 4×4 A/T R$ 131.200 R$ 133.070 Hilux CD STD 2.8 diesel 4×4 M/T R$ 132.300 R$ 134.220 Hilux CD SR 2.8 diesel 4×4 A/T R$ 153.850 R$ 153.850 Hilux CD SRV 2.8 diesel 4×4 A/T R$ 168.670 R$ 168.670 Hilux CD SRX 2.8 diesel 4×4 A/T R$ 189.970 R$ 189.970

As versões da SW4 foram as que tiveram as maiores altas. A top de linha SRX a diesel com sete lugares subiu de R$ 241.500 para R$ 247.450.

O mais assustador: menos de um ano atrás, durante seu lançamento no Brasil, o preço dessa configuração era de R$ 225.000.