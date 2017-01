Título público rende até 53% em 12 meses e supera ações

Quem imaginaria aplicar em renda fixa e ter um rendimento de 53% em 12 meses? Foi o que aconteceu com quem comprou um título do governo no Tesouro Direto no começo de 2016 e ficou com ele até agora.

O título é uma NTN-B, corrigida pela inflação, mais conhecida hoje como Tesouro IPCA+, com juros pagos no fim e vencimento em 15 maio de 2035. Só nos últimos 30 dias, esse papel se valorizou 11,69%.

E outros papéis também deram ganhos dignos de um investimento em ações. A NTN-F, prefixada, que hoje se chama Tesouro Pré Juro Semestral, com vencimento em 1° de janeiro de 2025, acumulou em 12 meses ganho de 44,68%.

Mas de onde vêm esses ganhos se esses papéis pagam juros de 5,70% ao ano no caso da NTN-B 2034 e de 11,30% na NTN-F prefixada? A resposta é a forma como são calculados os valores desses títulos.

Eles são vendidos com desconto sobre seu valor de face, de acordo com os juros.

Quanto maior o juro, maior o desconto sobre o valor de face que será pago ao investidor no vencimento final. E quanto menor o juro, menor o desconto.

Assim, quando o juro sobe, os papéis que estão sendo vendidos no mercado naquele momento têm de ter um menor. Já quando o juro cai, o preço dos papéis que estão sendo vendidos no mercado sobe. E esse impacto se multiplica pelos anos de vida que o papel tem até o vencimento.

Foi o que aconteceu nos últimos 12 meses, em meio à forte turbulência que marcou o ano de 2016, com direito a impeachment e mudança radical na economia.

Os juros dos papéis longos caíram de mais de 7% mais inflação no caso da NTN-B para 5,76% agora, o que pressionou para cima o preço dos papéis.

O mesmo aconteceu com as NTN-F e outros prefixados, que pagavam no início do ano passado 16,5% ao ano e hoje pagam 11,39%.

Mas esse ganho, assim como as perdas quando a taxa sobe, só valem para quem vender o papel agora. Quem não vender continuará recebendo a mesma taxa de 16,5% de janeiro do ano passado até 2025 na sua NTN-F, ou de IPCA mais 7% ao ano até 2025 na sua NTN-B.

Vale a pena vender? Somente se houver alguma alternativa muito melhor para o dinheiro, tanto em termos de rentabilidade quando de segurança do Tesouro Nacional.

Na prática, o investidor estará antecipando um ganho que teria ao longo de 10 ou 20 anos. A tendência é que os juros caiam ainda mais, portanto, pode ser que esse ganho ainda aumente nos próximos meses ou anos.

Mas os ganhos não devem ser tão fortes quanto os do ano passado, já que a queda dos juros tende a ser mais lenta, de acordo com os avanços do governo nas reformas estruturais.

Confira abaixo o rendimento dos papéis do Tesouro Direto.

Renda fixa que ganha de ações (em %)

Títulos Vencimento 12 meses 30 dias Dezembro 2017 Juros hoje Tesouro IPCA+ 15/05/2035 53,10 11,69 4,10 0,73 5,72 Pré Juro Semestral 01/01/2025 44,68 6,27 2,88 0,19 11,39 Prefixado 01/01/2021 39,89 5,17 2,63 0,04 11,34 Pré Juro Semestral 01/01/2023 39,24 5,37 2,71 0,04 11,43 IPCA+ Juro Semestral 15/05/2045 37,59 8,37 2,62 0,43 5,78 IPCA+ Juro Semestral 15/08/2050 37,45 8,77 2,71 0,60 5,74 IPCA+ Juro Semestral 15/05/2035 33,89 7,13 2,59 0,36 5,75 Pré Juro Semestral 01/01/2021 33,77 4,43 2,34 0,10 11,26 Tesouro IPCA+ 15/08/2024 26,88 4,37 1,40 -0,04 5,88 IPCA+ Juro Semestral 15/08/2024 23,29 3,70 1,39 -0,02 5,89 Prefixado 01/01/2018 21,55 1,76 1,45 0,01 11,51 IPCA+ Juro Semestral 15/08/2020 18,42 2,51 1,31 0,00 5,93 Tesouro IPCA+ 15/05/2019 17,51 1,92 1,13 -0,08 5,91 Tesouro Selic 07/03/2017 14,07 1,12 1,17 0,05 0,01 IPCA+ Juro Semestral 15/05/2017 13,69 0,96 0,98 0,07 6,21 Tesouro Selic 01/03/2021 13,65 0,92 0,97 -0,11 0,09 Prefixado 01/01/2019 ? 2,86 1,87 -0,05 11,08 Prefixado 01/01/2023 ? 7,25 3,34 0,10 11,54 Pré Juro Semestral 01/01/2027 ? 6,97 3,25 0,45 11,32 IPCA+ Juro Semestral 15/08/2026 ? 4,01 1,23 -0,04 5,92

