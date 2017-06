Timemania pode pagar R$ 31,4 milhões neste sábado

São Paulo – Vale a pena correr para apostar. A Timemania acumulou e pode pagar R$ 31,4 milhões neste sábado de feriadão (17).

Por ter final com número cinco, o sortudo que vencer o concurso número 1.045 vai receber um adicional de 10% do valor total dos prêmios dos últimos cinco sorteios. Isso acontece na Timemania sempre que o número do final do concurso é cinco ou zero.

A probabilidade de acerto na Timemania é quase 50% maior que na Mega-Sena. O apostador escolhe dez números e a modalidade sorteia sete, o que aumenta as chances de ganhar.

A aposta custa dois reais. Para jogar, é preciso marcar 10 entre 80 números e escolher um time do coração. A cada concurso, a Caixa sorteia sete números e um time. Ganha quem tiver de três a sete acertos dos sete números sorteados. Se acertar o time do coração, o apostador também ganha.

Na poupança, o prêmio estimado de R$ 31,4 milhões renderia mais de R$ 181 mil por mês, segundo a Caixa. O valor também seria suficiente para adquirir uma frota de 209 carros de luxo.

O sorteio será realizado no próximo sábado, às 20h, na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Por causa do feriado de Corpus Christi, não vai acontecer sorteio da Timemania nesta quinta-feira (15).