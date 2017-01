Ferramenta mostra opções de viagens dentro do seu orçamento

São Paulo – Você tem um orçamento limitado e precisa de ideias de viagens que cabem no bolso? Uma ferramenta lançada pela startup Quanto Custa Viajar pode ser útil para encontrar viagens que respeitem seu planejamento financeiro.

O site Para Onde Viajar mostra para onde você consegue viajar com o dinheiro que tem. Basta preencher a sua cidade de origem e quanto pode gastar, entre 500 reais e 15 mil reais. Também é preciso completar quantos dias você pretende ficar no local e o mês da viagem.

O sistema sugere na hora as opções de destinos que se encaixam no seu teto de gastos, entre os 260 destinos mais procurados por viajantes do mundo todo. A ferramenta mostra os gastos médios diários com transporte, hospedagem, alimentação e passeios.

O usuário também pode personalizar a pesquisa por meio de filtros. Pode escolher, por exemplo, quantas pessoas vão viajar, se prefere ficar em hotel ou albergue e se gostaria de viajar no Brasil ou no exterior. Também pode marcar interesses como gastronomia, natureza ou praia, e o site sugere destinos de acordo com suas preferências.

Desde 2014, o site da startup Quanto Custa Viajar ajuda viajantes a levantar os custos de viagens para 260 destinos no mundo. A ferramenta informa preços de passagem aérea e o custo médio diário de hospedagem, atrações, alimentação e transporte, para três perfis de viajantes: mochileiro, econômico e conforto.