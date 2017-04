Site permite rachar assinaturas de Netflix e Spotify

São Paulo – Você está apertado e precisa cortar gastos para não cair no descontrole financeiro. Antes de cancelar as assinaturas de serviços como Netflix ou Spotify, por exemplo, já pensou em encontrar alguém para dividir essas contas com você?

Foi pensando em pessoas com este perfil que os analistas de sistemas Frederico Faleiro e Filipe Prado criaram, há menos de um ano, o site Kotas —uma plataforma online que busca criar grupos para rachar assinaturas de serviços.

Funciona assim: você entra em um grupo do serviço que você está buscando ou cria o seu próprio grupo como administrador e responsável pela assinatura.

Quando o grupo atingir a quantidade de pessoas necessárias para dividir a conta (podem ser 4 ou 6 membros), o site envia uma mensagem para o administrador autorizando a assinatura.

“Nós fazemos a cobrança antecipada para os membros e repassamos o valor para o administrador um mês depois de todos os usuários do grupo terem acesso ao serviço. No mês seguinte, fazemos uma nova cobrança quando estiver perto do pagamento da fatura”, explica Faleiro.

No primeiro mês, todos os membros deverão pagar duas cotas, assim sempre haverá uma mensalidade “de crédito”, caso em algum mês o usuário deixe de pagar ou desista da assinatura. “O dinheiro extra pago por ele é sempre dele. Ele pode pegar de volta caso desista da assinatura”, diz o criador da startup.

Se alguém desistir de fazer parte do grupo e o site não conseguir encontrar outra pessoa para substituí-lo, o valor das mensalidades será automaticamente recalculado levando em conta a nova quantidade de participantes do grupo.

Uma vantagem é que alguns serviços só podem ser assinados por quem usa cartão de crédito, por exemplo. Mas se a pessoa fizer parte de um grupo no Kotas, poderá pagar sua fatia na assinatura através de boleto bancário, créditos do Mercado Pago ou via Paypal.

Também é possível criar um grupo privado, apenas com pessoas que você conhece, como parentes e amigos. Neste caso, o grupo nem vai aparecer como opção para que outros usuários do site possam demonstrar interesse em fazer parte dele.

Segundo Faleiro, apesar do pouco tempo no ar, a plataforma já conseguiu conquistar cinco mil clientes. “Estamos abertos a parcerias com novas empresas”, diz.

Além de Netflix e Spotify, também é possível utilizar o Kotas para rachar contas de outros serviços, como Hulu, GloboPlay, Kindle e até o site adulto Pornhub.