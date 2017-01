Sistema dá desconto de até 40% em multas de trânsito em Brasília

Para acelerar o processo de entrega de multas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) aderiu o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Com o programa, os condutores poderão receber até 40% de desconto em multas a partir de hoje (2).

O sistema vai comunicar a infração ao condutor em até três dias. Atualmente, pelo meio impresso, a operação pode demorar até dois meses. A ferramenta permite ainda emitir um código de barras, que possibilita pagamento pelo celular.

Para ter direito ao desconto, o motorista só precisa cadastrar dados pessoais e do veículo no site do SNE ou no aplicativo para iOS ou Android.

Além disso, pessoas jurídicas podem registrar automóveis vinculados a elas. Os veículos podem ser inseridos ou excluídos do cadastro a qualquer momento, de acordo com o interesse do proprietário.

Por meio do sistema, o condutor tem acesso a todas as notificações já emitidas para os veículos cadastrados.

Segundo diretor-geral do DER, Henrique Luduvice, o sistema também reduz os custos da autarquia, ao diminuir a necessidade de impressões e de envio pelo Correio.

“São aproximadamente R$ 14 milhões que o DER-DF gasta por ano em postagem de multas. A economia estimada é de 50% nas cerca de 100 mil infrações emitidas todo mês”, disse.