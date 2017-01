Sete fundos de ações superam o Ibovespa no ano

A alta do Índice Bovespa em 2016 trouxe novo ânimo para os fundos de ações. Mas poucos conseguiram ganhar dos 38,94% do Ibovespa no ano, como é normal em ocasiões de forte alta do índice.

Em geral, a recuperação do índice se dá por conta de papéis de maior peso, como Petrobras e Vale no ano passado, e os gestores evitam concentrar muito suas carteiras nesses papéis de maior risco.

Mesmo assim, sete carteiras conseguiram superar o índice no ano passado, conforme estudo feito com a ferramenta de fundos da Economática com 55 fundos de ações que aceitam aplicações de pessoas físicas e com patrimônio superior a R$ 50 milhões na média do ano. Os dados são até dia 28 de dezembro.

Há desde carteiras de gestores independentes, com a da Guepardo, com 51,66% de ganho no ano, mas que ainda perde 3,30% em dois anos, até fundos de grandes bancos, como o Itaú Ações Dividendos, com 48,75% no ano 15,23% em dois anos.

São também, com exceção da Guepardo, gestoras relativamente novas, como XP, Bozano, que relançou sua área de gestão há alguns anos, Oceana e Perfin.

São esses gestores relativamente novos que também são destaque em termos de crescimento do patrimônio em relação à media do ano (ver terceira tabela abaixo).

Já o tradicional Lógica II, do Opportunity, um dos mais antigos gestores independentes do mercado e um dos primeiros e maiores fundos de ações não ligados a grandes bancos, acumulou no ano passado alta de 9,6% e, em dois anos, de 6,3% (ver segunda tabela abaixo).

O ganho deste ano também serviu para compensar o fraco desempenho do ano passado, como mostra o desempenho em dois anos das carteiras.

Em geral, esses fundos mais rentáveis correram um pouco mais de risco, como mostra o indicador Value at Risk (VaR). No caso do Guepardo, seu VaR de um ano é de 28,06%, ou seja, ele poderia chegar a perder esse percentual no pior cenário.

Fundos setoriais ou de uma ação só não entram

Alguns fundos setoriais também se saíram bem, como os do setor elétrico, cujo índice IEE subiu 45,6%, ou o IFNC, do setor financeiro, com 47,2%.

Os fundos FGTS Petrobras também dispararam, já que a ação ordinária da empresa subiu 97,7%, o mesmo ocorrendo com os da Vale, cuja ação ON acumulou alta de 98,2%.

Já os fundos que aplicam em empresas estrangeiras via Brazilian Depositary Receipts (BDR) perderam com a queda do dólar. O índice do setor caiu 9,7% este ano, depois de subir nada menos que 52,3% no ano passado.

O que mostra que nem sempre quem ganhou no passado vai continuar ganhando no futuro. Como esses fundos não dependem tanto da gestão, não entraram na amostra de desempenho.

Vale a pena a gestão ativa?

Diante do pequeno número de gestores que ganharam do índice, fica a discussão se não é o caso de o investidor optar de uma vez por um fundo indexado, que simplesmente acompanhe o Ibovespa.

O ETF do Ibovespa, o BOVA11, acumulou no ano passado, segundo a Economática, ganho de 38,2%. Mas deve-se olhar também outros períodos, em que o índice cai e, nessas fases, costuma ocorrer o contrário: os gestores conseguem reduzir as perdas.

Em 2015, o BOVA11 caiu 13,2%, o que daria um ganho final de lá para cá de 20%. E vários gestores independentes conseguem superar esse percentual em dois anos, por pouco, mas conseguem.

Já os fundos de grandes bancos deixam muito a desejar, tanto na alta quanto na baixa (ver a última tabela). Nos EUA, essa discussão cresceu no ano passado, com os ETF assumindo a liderança dos investimentos e a redução da gestão ativa.

Os mais rentáveis Nome Classificação Gestor Cotistas Patrimonio (R$/milhões) 2016 (%) 2015/2016 (%) VaR Sharpe Guepardo Instit. 60 Livre Guepardo 94 106.209 51,66 -3,30 28,06 1,37 Itau Ações Dividendos Dividendos Itau Unibanco 312 132.397 48,75 15,23 26,42 1,33 Xp Investor FIA Índice Ativo XP Gestão 4.635 264.212 48,15 41,23 21,21 1,56 Bozano Fundamental Livre Bozano 85 61.650 42,38 24,95 18,75 1,45 Oceana Valor Índice Ativo Oceana Invest 63 168.526 42,05 27,26 21,22 1,30 Perfin Institucional Livre Perfin Adm. 425 77.177 40,16 27,46 13,89 1,74 Itaú Person. Valor Valor/Cresc. Itaú Unibanco 2.704 53.005 39,61 23,27 21,87 1,17 Franklin Valor e Liquidez Livre Franklin Templeton 307 88.411 36,48 23,35 18,86 1,16 Pollux Ações I Livre Pollux Capital 109 55.391 35,55 40,07 16,94 1,22 Itaú Person. Ibov Ativo Índice Ativo Itaú Unibanco 1.658 93.114 35,14 11,34 26,01 0,87 Pacífico Ações Livre Pacífico 122 273.851 35,06 21,00 18,53 1,11 BB Ações Alocação Etf Livre BB DTVM 6.346 99.706 33,66 17,22 24,25 0,86 ARX Income FIA Dividendos ARX Invest. 287 122.248 32,56 24,72 26,56 0,77 Bradesco Dividendos Dividendos Bram 352 383.218 32,46 17,57 22,85 0,85 Itaú Ações Blue Índice Ativo Itaú Unibanco 695.533 84.369 32,45 6,92 26,03 0,78 Opportunity Selection Livre Opportunity 109 65.713 32,43 15,30 19,56 0,94 Itaú Ibovespa Select Índice Ativo Itaú Unibanco 14.975 61.870 32,40 6,87 26,03 0,77 Squadra Long Only Livre Squadra Invest 66 59.544 32,21 24,36 17,77 1,00 Gap Ações FIA Índice Ativo Gap Prudencial 145 83.948 32,12 13,66 22,98 0,83 Itaú Pers. Governança Sustentabilidade Itaú Unibanco 3.386 59.264 32,01 9,57 24,28 0,79

Small caps entre os menores ganhos

Chama a atenção também o desempenho fraco da Geração Futuro entre os fundos de ações. A casa é uma das mais tradicionais gestoras de fundos de ações, com forte presença no varejo, principalmente com seu fundo de aplicações programadas, que marcou o mercado.

O foco em pequenas empresas, ou small caps, pode explicar seu retorno menor, já que a recuperação das ações hoje está mais nos papéis de empresas maiores e mais líquidas.

Mesmo assim, o Índice de Small Caps da BM&FBovespa encerrou o ano com alta de 31,7%. A Geração foi comprada há alguns anos pela Brasil Plural depois que seu fundador, Edmundo Cardoso, morreu. Outros fundos de small caps também estão na lista dos menores rendimentos do ano.

Fundo de sustentabilidade

Um destaque triste é o desempenho do mais antigo fundo de sustentabilidade do mercado, o Ethical, criado pelo ABN Amro e herdado pelo Santander em 2001.

O fundo completou 15 anos em novembro deste ano e fechou 2016 com 8% de rentabilidade e perda de 6,77% em dois anos. Seu patrimônio é de modestos R$ 63 milhões.

A explicação para o fraco desempenho pode estar no rendimento do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que subiu bem menos que o Ibovespa, 13,8% este ano, depois de perder 12,9% em 2015.

Depois do desastre de Mariana, a maior tragédia ecológica do país, que afetou a imagem da mineradora Samarco e de duas das maiores empresas do mundo, a Vale e a BHP Billiton, os investidores deveriam estar cada vez mais atentos a essa questão.

E o que mais se deseja é que os fundos de sustentabilidade ganhem espaço no Brasil, como já ocorre em outras partes do mundo, para que as empresas também passem a se preocupar mais com isso.

Menores rendimentos Nome Classificação Gestor Cotistas Patrimônio (R$/milhões) 2016 (%) 2015/2016 (%) VaR Sharpe 1 ano Geração Futuro Dividendos Dividendos GF Gestão 2.950 264.219 -1,57 -2,79 23,32 -0,49 Brasil Plural LS Plus Livre Brasil Plural 297 47.287 0,03 19,88 9,95 -1,20 Geração Programado Índice Ativo GF Gestão 21.872 516.048 3,76 4,46 23,32 -0,28 Brasil Plural Valor/Cresc. Brasil Plural 296 245.421 4,99 13,50 21,01 -0,28 Geração FIA Livre GF Gestão 137 143.401 5,48 6,71 23,27 -0,21 Itau Person. Seleção Small Caps Itaú Unibanco 3.565 82.845 7,49 -2,05 17,63 -0,24 Santander FI Ethical II Sustentabilidade Santander 74 63.391 8,14 -6,77 21,84 -0,13 Geração Futuro Seleção Valor/Cresc. GF Gestão 385 75.386 8,81 7,15 22,76 -0,09 Opportunity Lógica II Livre Opportunity 217 423.764 9,63 6,31 22,61 -0,06 Indie FIC FIA Livre Indie Capital 101 56.613 16,62 14,19 18,25 0,21 Itaú Pers Ações Excelencia Social Sustentabilidade Itaú Unibanco 2.792 54.290 17,48 -1,26 23,19 0,25 BTG Pactual Dividendos FIC FIA Dividendos BTG Pactual 118 92.157 18,27 15,67 16,98 0,31 BTG Pactual Absoluto Inst Livre BTG Pactual 319 177.811 18,32 16,91 18,67 0,30 Ibiuna Equities Livre Ibirapuera Perf. 94 393.333 18,76 17,18 21,72 0,31 Itau Acoes Estratégia S&P 500 FICFI Livre Itaú Unibanco 799 56.787 19,82 30,72 13,38 0,45 Az Quest Small Mid Caps Small Caps Quest Invest. 492 143.256 20,08 12,31 18,82 0,38 BB Acoes Dividendos Dividendos BB DTVM 12.187 317.424 21,29 9,80 20,76 0,42 Caixa Brasil Ibx ? 50 Índice Ativo Caixa 82 75.370 22,40 3,44 24,77 0,43 JMalucelli Marlim Dividendos Dividendos JMalucelli 139 76.021 22,49 19,80 14,7 0,59 Bradesco Prime Small Cap Small Caps Bram 1.733 51.256 22,86 9,05 18,9 0,51

Maiores crescimentos de patrimônio Nome Classificação Gestor Patrimônio Média Patr/média (%) 2016 (%) BNP Paribas Action Livre BNP Paribas 253.015 138.529 182,64 23,61 Xp Investor FIA Índice Ativo XP Gestão 264.212 152.083 173,73 48,15 Oceana Valor Índice Ativo Oceana Invest 168.526 118.120 142,67 42,05 Jgp Long Only Fc FIA Livre Jgp 310.544 221.997 139,89 26,8 BRZ Valor de FIC FIA Livre BRZ Invest. 74.471 56.282 132,32 25,12 Gap Acoes FIA Índice Ativo Gap Prudencial 83.948 64.980 129,19 32,12 Perfin Instituicional Livre Perfin Adm. 77.177 59.777 129,11 40,16 Az Quest Small Mid Caps Small Caps Quest Invest. 143.256 112.345 127,51 20,08 Edge Value FIA Valor/Cresc. Edge Brasil Gestao 90.369 71.181 126,96 28,6 Bogari Value FIC FIA Valor/Cresc. Bogari Capital 290.526 238.570 121,78 27,91 Pacifico Acoes Fq FIA Livre Pacífico Gestão 273.851 229.969 119,08 35,06 Bradesco FIA Dividendos Dividendos Bram 383.218 322.699 118,75 32,46 Studio Fc de FIA Livre Studio Invest. 114.503 98.344 116,43 24,73 Itau Acoes Dividendos FI Dividendos Itau Unibanco 132.397 115.307 114,82 48,75 Apex Acoes 30 FIC de FIA Livre Apex Capital 148.292 131.558 112,72 29,16 Itau Acoes Blue FICFI Índice Ativo Itaú Unibanco 84.369 76.331 110,53 32,45 Guepardo Institucional 60 Livre Guepardo Invest 106.209 96.191 110,42 51,66 Bradesco FICFIA Índice Ativo Bram 333.568 302.329 110,33 31,04 Geracao FIA Programado Índice Ativo GF Gestão 516.048 467.982 110,27 3,76 Geracao Futuro Selecao Valor/Cresc. GF Gestão 75.386 68.765 109,63 8,81

Velhões e grandões reapareceram em 2016

Outro destaque é a presença de fundos antigos de bancos de varejo e com grande número de investidores entre os mais rentáveis.

O Itaú Ações Blue, herdado do Unibanco, faz parte do grupo dos primeiros fundos de ações do mercado, ainda da família dos Fundos 157, dos anos 70, e tem 695 mil cotistas, muitos provavelmente que já morreram.

Outro fundo semelhante é o Itaú Ações IBrX Ativo, com 603 mil investidores, e o Bradesco FIF FIA, com 791 mil investidores o líder em número de cotistas do mercado.

Esses fundos foram bem este ano, apesar das taxas de administração mais altas, de até 3% ao ano. A maioria rendeu mais de 30% de ganho, mas no acumulado de dois anos ainda tem resultados abaixo de 10%, para um Ibovespa de cerca de 20% no período.

Um sinal que suas carteiras seguem de perto o Índice Bovespa, até como mostra o Índice de Sharpe em um ano perto de 1, o que seria o próprio Ibovespa, mas sem muito brilho na gestão, apesar de ela ser muito bem remunerada.