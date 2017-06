Serasa explica o que afeta a nota de crédito do consumidor

Emprestar o nome para outra pessoa fazer uma dívida é a principal fonte de problemas para quem depois vai procurar crédito, explica a Serasa Experian.

Uma pesquisa da empresa mostrou que a principal causa de baixa avaliação de crédito, o chamado score, é o nome negativado, e o mais comum é que isso ocorra porque a pessoa emprestou seu nome para parentes ou amigos tiraram empréstimos ou comprarem a prazo.

Muitos nem sequer sabiam que o amigou ou parente deixou de pagar a dívida e que seu nome foi para a lista de devedores da Serasa.

Segundo Fernanda Monnerat, diretora do SerasaConsumidor, quem pede o nome emprestado para fazer compras ou obter financiamentos faz isso, na maioria das vezes, por já ter restrições nos birôs de crédito.

“Normalmente a solicitação vem de um parente próximo ou amigo, fazendo com que o dono do nome se sinta constrangido em negar o favor”, explica.

“Quem ‘empresta’ dados pessoais acredita que a proximidade da relação garantirá que o outro honre a dívida assumida, o que nem sempre acontece”, argumenta Fernanda.

“O nome limpo é um dos bens mais preciosos do consumidor, por isso, emprestá-lo, mesmo que o solicitante seja um filho, mãe ou pai, está fora de cogitação: na prática, responde pela dívida quem legalmente a contraiu.”

Além do nome sujo, outros fatores reduzem a nota de crédito dos consumidores. São eles:

1) Divórcio ou separação

2) Desemprego, acidente ou doença

3) Esquecimento da dívida por mudança de endereço e não alteração dos dados cadastrais junto ao credor

4) Nome recentemente retirado do cadastro de inadimplentes.

5) Não usar crédito, o que impede o mercado de conhecer seu comportamento financeiro.

6) Não abrir o Cadastro Positivo

7) Pessoas que tiveram documentos roubados ou perdidos e que foram vítimas de fraudes de identidade, com bandidos usando os dados para abrir credito ou fazer compras.

A pesquisa da Serasa mostrou também que a maioria dos consumidores, ou 38%, têm risco médio, entre 301 e 700 pontos no score da empresa.

Os de baixo risco vem em seguida, com 32% do total e pontuação de 701 a 1.000. E os que possuem score baixo, com risco maior de inadimplência, são 30%, com notas ate 300 pontos.

As formas de melhorar o score são:

1) Limpar o nome

2) Pagar as contas em dia

3) Manter atualizados seus dados cadastrais

4) Abrir o Cadastro Positivo mesmo antes de usar o crédito.

Além da Serasa, também a Boavista SCPC têm seu cadastro positivo. O ideal é que o consumidor mantenha os dois cadastros atualizados.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Arena do Pavini.