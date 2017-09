Semana do Investidor abre inscrições para palestras gratuitas

São Paulo – Já é possível se inscrever para assistir a palestras e cursos gratuitos que serão oferecidos durante a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week 2017), que será realizada entre os dias 2 e 8 de outubro.

Organizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia que regula e fiscaliza o mercado financeiro com o intuito de proteger investidores, as atividades do evento acontecerão em diversos estados do país e no Distrito Federal, de forma presencial ou online. O intuito é ensinar os participantes a lidarem melhor com o dinheiro e a investir.

Na segunda (2), às 17h, será realizada uma palestra sobre psicologia e investimentos no Auditório da CVM em São Paulo.

No mesmo dia, às 19h, será promovido um bate-papo sobre o que é necessário saber antes de investir, realizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercado Financeiro e de Capitais (Anbima). Já na terça (3), às 19h, também será realizado pela Anbima um plantão tira-dúvidas sobre investimentos. A associação também irá promover na quinta (5), às 19h, uma palestra sobre planejamento financeiro, com foco em como montar uma reserva financeira. Todas as atividades serão transmitidos ao vivo pela página da associação no Facebook.

Na sexta (6), às 15h, será promovida uma palestra sobre fundos imobiliários no Centro Educacional da CVM, no Rio.

Veja abaixo os cursos online e as atividades presenciais que estão com inscrições abertas. Para ver a programação completa, acesse o site do evento.