Sem Parar ou ConectCar. Qual vale mais a pena para você?

São Paulo – Tempo é dinheiro, você já deve ter ouvido por aí. Será que vale a pena arcar com uma mensalidade ou taxa de recarga para não precisar perder tempo com pagamentos em pedágios, estacionamentos ou postos de gasolina?

Pode valer, dizem especialistas, desde que você escolha um plano de acordo com a sua frequência de uso do tag, como é chamado o dispositivo de pagamento automático. “Vale a pena pagar pela conveniência de não se preocupar em ter dinheiro disponível ou pegar fila, desde que você leve em conta todas as taxas cobradas pelo serviço”, avalia o consultor financeiro André Massaro.

As empresas Sem Parar e ConectCar, principais players desse mercado, têm planos para diferentes perfis de consumo. Se você passa por muitos pedágios e usa estacionamentos pagos com frequência, pode valer a pena fazer um plano mensal da Sem Parar, que permite que o usuário faça quantas transações quiser por mês, sem a necessidade de carregar créditos com antecedência.

A empresa é a única que permite o pagamento automático em postos de gasolina, apenas da rede Shell, e também tem planos mais baratos para quem só quer usar o serviço para pagar pedágios, somente em São Paulo. “Mas esses planos só valem a pena se o consumidor passa por estradas com pedágio rotineiramente”, alerta a advogada da associação de consumidores Proteste Sônia Amaro.

Já se o consumidor for um usuário menos frequente do serviço e preferir só pagar quando efetivamente usar o dispositivo em pedágios e estacionamentos, a ConectCar pode ser mais vantajosa. O importante é não fechar qualquer plano às pressas e fazer as contas antes.

A seguir, compare os serviços e preços dos planos oferecidos por cada empresa:

Sem Parar

Onde funciona

Pedágios de estradas de 12 estados + 400 estacionamentos de shoppings, aeroportos, hospitais, hotéis e faculdades + 500 postos de gasolina da rede Shell em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná

Plano mensal

O usuário paga uma mensalidade mais o custo de quantas transações quiser por mês ao passar por pedágios, estacionamentos e postos de gasolina. O motorista recebe a fatura do que gastou a cada mês e paga por débito automático ou cartão de crédito.

Preço: R$ 21,74 por mês (a 1ª mensalidade é gratuita na compra online).

Plano mensal só para pedágios

O usuário paga uma mensalidade mais o custo de quantas transações quiser por mês ao passar somente por pedágios do estado de São Paulo. O motorista recebe a fatura do que gastou a cada mês e paga por débito automático ou cartão de crédito.

Preço: R$ 10,58 por mês + taxa de adesão de R$ 40 (caução devolvida no final)

Plano por recarga automática só para pedágios

Nesse plano, o motorista coloca crédito no dispositivo e ele recarrega automaticamente assim que o usuário terminar de usar o crédito. A cada recarga, o consumidor paga uma taxa de serviço. O custo da taxa é mais caro conforme o valor carregado e esse plano é válido só para pedágios do estado de São Paulo. As recargas são pagas no débito automático ou no cartão de crédito.

Preço: de R$ 4 a R$ 15 por recarga, de acordo com o valor carregado (entre R$ 25 e R$ 150) + taxa de adesão de R$ 40 (caução devolvida no final)

A empresa também tem um plano específico para caminhões. Confira mais detalhes no site da Sem Parar.

ConectCar

Onde funciona

Pedágios de estradas de 14 estados mais o Distrito Federal + 246 estacionamentos, shoppings e aeroportos

Plano por recarga

O usuário só paga uma taxa de serviço quando colocar crédito no dispositivo, e tem um prazo de 120 dias para utilizar esse crédito em pedágios ou estacionamentos. As recargas podem ser feitas em postos de gasolina Ipiranga credenciados ou pelo site da ConectCar.

Preço: de R$ 4,90 a R$ 21,90 por recarga, de acordo com o valor carregado (entre R$ 30 e R$ 500) + R$ 35 pela compra do dispositivo

Plano por recarga automática

Nesse plano, o motorista coloca crédito no dispositivo e ele recarrega automaticamente assim que o usuário terminar de usar o crédito. A cada recarga, o consumidor paga uma taxa de serviço. Essa taxa é sempre a mesma, não importa o valor carregado.As recargas são pagas no débito automático ou no cartão de crédito.

Preço: 4,90 por mês + R$ 35 pela compra do dispositivo (as 12 primeiras recargas são gratuitas)

Além permitir pagamento automático em pedágios e estacionamentos, esse plano gera desconto no abastecimento em postos Ipiranga. A ConectCar também tem planos específicos para empresas. Confira mais informações no site da ConectCar.