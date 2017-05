Seguro é mais caro para homens solteiros. Veja simulações

São Paulo — Em São Paulo, o seguro de um carro pode sair mais caro para um homem solteiro do que para um casado. É pelo menos isso o que mostra um levantamento produzido pela corretora Bidu para EXAME.com.

Foram simulados valores das proteções para quatro perfis de motoristas: dois homens, um casado e um solteiro, e duas mulheres, nas mesmas situações. Todos têm 30 anos e residem no bairro de Perdizes, na zona oeste paulistana.

As comparações foram feitas para os cinco veículos mais vendidos em abril, de acordo com a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave): Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Ford Ka, Renault Sandero e Volkswagen Gol. As simulações foram realizadas em três seguradoras.

Na média de todos os modelos, o preço da proteção é quase 8% maior para solteiros. Em alguns casos, no entanto, o valor cobrado chega a ser 13,15% maior para quem está descompromissado.

Tal variação foi observada na simulação para um Renault Sandero, na qual em uma mesma seguradora é cobrado 4.827,26 reais para homens casados e 5.462,19 reais para solteiros.

A diferença, segundo a Bidu, pode ser explicada pelos hábitos de quem não tem uma união estável. As seguradoras, diz a empresa, consideram que, estatisticamente, solteiros têm uma vida social mais agitada, o que interfere na utilização do veículo, que passa a correr mais riscos.

Na comparação entre mulheres, a “regra” é a mesma aplicada no universo masculino: as descompromissadas pagam mais pelo seguro do que as casadas.

Entre solteiras e solteiros, quem leva a melhor são as mulheres. A explicação também está ligada aos hábitos. Para as empresas de seguro, diz a Bidu, elas são consideradas mais “cuidadosas” no trânsito, se envolvendo menos em sinistros.

Veja abaixo o comparativo de preços feito para cada modelo:

