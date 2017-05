Boa Vista abre consulta online e gratuita a score de crédito

A Boa Vista SCPC permite agora que os consumidores verifiquem sua pontuação (score) de crédito gratuitamente, de forma rápida, simples e prática pelo site Consumidor Positivo.

Já era possível consultar pendências do CPF via internet, mas o score só era fornecido pelos mecanismos tradicionais. Agora, quem se cadastrar no portal Consumidor Positivo consegue consultar, ao mesmo tempo, se há ou não débitos vencidos em seu nome, assim como identificar qual é a sua pontuação de crédito no SCPC.

O score significa a pontuação do consumidor para conseguir crédito, seja por meio de empréstimo, financiamento ou carnê, por exemplo.

Em outras palavras, ele ajuda os consumidores e as empresas a realizarem negócios de crédito, com menor custo, mais segurança e agilidade.

“O score é um sistema que calcula os riscos do consumidor para bancos, financeiras, varejistas, e outras instituições que concedem crédito”, explica Pablo Nemirovsky, superintendente de Serviços ao Consumidor da Boa Vista.

O sistema avalia as informações do comportamento do consumidor quanto aos compromissos financeiros, tanto as que constam nos registros públicos quanto no SCPC.

Segundo Nemirovsky, o Score Boa Vista já era um benefício oferecido gratuitamente pela empresa em seus postos de atendimento ao consumidor, por meio de carta, ou, ainda, no site do Consumidor Positivo.

Agora, o acesso ao Score Boa Vista fica ainda mais ágil, já que está online. Assim, a consulta pode ser feita 24 horas por dia, sete dias da semana, de qualquer tipo de dispositivo eletrônico (computador, smartphone ou tablet) com acesso à internet.

Três formas de avaliação

O Score Boa Vista é calculado a partir de três categorias de informações, explica o superintendente. Primeiro: o comportamento de pagamentos atual e no passado de cinco anos. Segundo: a busca por crédito no mercado. Terceiro: as informações cadastrais. A pontuação varia de zero a mil e quanto mais próxima de mil, melhor.

Nemirovsky lembra que outras informações são levadas em consideração na política de cada empresa credora. Assim, a Boa Vista informa o score, mas e a empresa concedente que decide se dá ou não o crédito, com base na pontuação e em outras informações que leva em conta para a análise do crédito.

Como melhorar o score de crédito

Para ter um score adequado, ou seja, que apresente uma boa pontuação, a Boa Vista orienta o consumidor a manter a vida financeira organizada, evitando pagar contas com atraso e, principalmente, ficar com o nome negativado. Além disso, recomenda outras ações que, tomadas em conjunto, podem melhorar o Score Boa Vista ao longo do tempo.

A primeira delas é acompanhar periodicamente o que acontece com o CPF, por meio da consulta ou monitoramento das informações, que a Boa Vista também oferece gratuitamente, para evitar fraudes e com isso ter o score prejudicado indevidamente.

Outro ponto é pagar o valor total das parcelas dos contratos adquiridos. Já contas atrasadas devem ser quitadas o quanto antes ou renegociadas. Quanto maior o período de atraso, maior a possibilidade de reduzir o valor do score.

A Boa Vista também recomenda não buscar crédito de forma exagerada no mercado. A busca intensa de crédito e em vários segmentos pode diminuir a pontuação.

Manter os dados cadastrais sempre atualizados também é fundamental, já que a qualidade das informações cadastrais entra na composição da fórmula do score, e fazer parte do Cadastro Positivo, que pode ser feito dentro do site do Consumidor Positivo.

O Cadastro Positivo pode ajudar a melhorar a posição do score, alerta Nemirovsky, já que indica a pontualidade no pagamento das contas, sejam as de consumo, como água, energia elétrica, gás, ou mesmo as bancárias, do varejo, entre outras.

As informações positivas, ou seja, as de comportamento de pagamento das contas, também poderão ser levadas em conta na composição do score.

Por isso, com o tempo, uma pessoa que tem uma pontuação não tão boa pode alcançar um nível de pontuação maior, já que a análise do comportamento é dinâmica e é atualizada periodicamente.

A Boa Vista SCPC é uma parceria estratégica que contribui, ativamente, na tomada de decisão e na redução de riscos nos negócios das empresas.

Possui 350 milhões de informações comerciais de consumidores e empresas e recebe mais de 7 milhões de consultas diárias.

Este conteúdo foi originalmente publicado no blog Arena do Pavini.