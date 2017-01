Saques de contas inativas do FGTS terá qualquer valor, diz Temer

O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira que os saques de contas inativas do FGTS, anunciados pelo governo no final do ano passado, serão de qualquer valor, em resposta à reportagem publicada na imprensa nesta quinta-feira.

O jornal Folha de S.Paulo relatou nesta quinta que o governo estaria estudando criar um mecanismo para restringir os saques de contas inativas com valores mais altos.