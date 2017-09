São Paulo – Após o Banco Central cortar a taxa básica de juros (Selic) de 9,25% para 8,25% ao ano, o Santander cortou as taxas de suas principais modalidades de crédito à pessoa física.

Segundo o banco, a taxa mínima do crédito pessoal caiu de 1,79% ao mês para 1,69% ao mês. Já a taxa mínima de financiamento de veículos passou para 1,12% ao mês. A projeção do Santander para a Selic é de 7,5% no fim de 2017 e 2018.