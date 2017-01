Renault faz recall de quase 4 mil carros para checagem de airbag

São Paulo – A Renault convocou recall de 3.820 veículos Sandero e Duster. Segundo a empresa, os proprietários devem comparecer à rede de concessionárias da marca para verificação do airbag do motorista e, se necessário, substituição desse componente.

A explicação é de que foi detectada uma falha no processo de fabricação do fornecedor do airbag e que, por isso, o equipamento pode ter seu funcionamento comprometido no caso de uma colisão em que deva ser acionado.

O recall envolve 3.083 unidades de Sandero e 737 unidades de Duster. Os chassis dos veículos Sandero envolvidos vão de EJ347159 até EJ396614, fabricados entre 7 e 19 de maio de 2014, nas versões Authentique, Expression e GT Line, com motores 1.0 e 1.6.

Já os chassis dos veículos Duster que fazem parte do recall vão de FJ355167 atéFJ401184, produzidos entre 7 e 19 de maio de 2014 e de GJ928087 até GJ989889, produzidos entre 6 e 23 de junho de 2014, nas versões Expression e Dynamique, com motor 1.6.

De acordo com a montadora, a verificação e o reparo do airbag serão feitos gratuitamente em uma das concessionárias Renault. O serviço deve ser agendado através do site ou telefone disponível no site da companhia.

Outro caso

Também nesta semana, a Honda convocou recall de 34.530 veículos Civic, Fit, City e Accord. Segundo a empresa, os proprietários devem comparecerem a uma das concessionárias autorizadas da marca para a substituição gratuita do insuflador do airbag do passageiro.

A montadora explicou que, em caso de colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que o acionamento do sistema de airbag é esperado, poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador e, eventualmente, ocasionar a projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo.

“Em situações extremas, o defeito pode causar, além de danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros”, destacou a Honda em nota. Veja aqui os modelos envolvidos no recall.