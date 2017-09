Receita libera consulta a lote de restituição do Imposto de Renda

São Paulo – A partir das 9h desta sexta-feira (8), você pode consultar se foi contemplado no quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2017. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016.

Para saber se você teve a declaração liberada, acesse o site da Receita, o aplicativo ou ligue para o Receitafone, no número 146. O dinheiro só será debitado na conta no dia 15 de setembro.

Nessa etapa, 2.257.260 contribuintes vão receber sua restituição, totalizando 2,7 bilhões de reais.

Ao consultar a página da Receita, você também pode acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Se houver, você pode entregar a declaração retificadora.

Se o valor da restituição não for creditado, a Receita recomenda contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, por meio dos telefones 4004-0001 (nas capitais), 0800-729-0001 (nas demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Você poderá agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

O dinheiro da restituição fica disponível no banco durante um ano. Quem não fizer o resgate nesse prazo terá que solicitá-lo novamente no site da Receita.

Veja abaixo os montantes de restituição para cada exercício e a respectiva taxa Selic aplicada: