Quanto você precisa ganhar para financiar um imóvel em 20 cidades

São Paulo – Para financiar um imóvel usado de 50 metros quadrados no Rio de Janeiro, é preciso ter uma renda familiar equivalente a 13.741 reais, em média. O valor é quase três vezes maior ao necessário para adquirir uma unidade do mesmo tamanho em Contagem, no interior de Minas Gerais, onde é possível obter crédito para a compra do imóvel ao comprovar uma renda familiar de 4.191 reais, em média. É o que aponta levantamento feito pelo Canal do Crédito a pedido de EXAME.com.

A pesquisa do site que compara custos de financiamentos utiliza como base os preços do metro quadrado divulgados pelo índice FipeZap de dezembro, registrados em cada uma das 20 cidades incluídas no índice: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Contagem, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Vila Velha e Vitória.

A partir do preço médio do imóvel em cada cidade, o Canal do Crédito simulou qual seria o custo do financiamento de casas e apartamentos na Caixa, no Santander, no Bradesco, no Itaú e no Banco do Brasil, dentro das condições praticadas atualmente pelas cinco instituições financeiras.

O levantamento considerou um perfil de comprador de 40 anos e um financiamento de 70% do valor de um imóvel usado, em um prazo de 35 anos. Também foram usados como parâmetros financiamentos feitos pela tabela SAC, que tem parcelas decrescentes, com taxa média de 11% ao ano.

A renda familiar ou individual necessária para arcar com a prestação foi calculada a partir do valor da primeira parcela, considerando que ela não supere 30% da renda familiar, limite fixado pelos bancos para a concessão de crédito.

A pesquisa considerou a renda familiar bruta porque esse é o parâmetro utilizado pela maioria dos bancos para liberação do financiamento. Uma família composta por duas pessoas, por exemplo, que ganhem 5 mil reais por mês cada uma, tem uma renda familiar de 10 mil reais caso ambas participem do financiamento.

Veja nas fotos a seguir os resultados do levantamento feito pelo Canal do Crédito.

Rio de Janeiro (RJ)

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 13.741 Valor da primeira parcela R$ 4.122 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 357.490 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 153.210 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 510.700 Preço médio do metro quadrado R$ 10.214

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 19.203 Valor da primeira parcela R$ 5.761 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 500.486 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 214.494 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 714.980 Preço médio do metro quadrado R$ 10.214

São Paulo (SP)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 11.637 Valor da primeira parcela R$ 3.491 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 302.435 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 129.615 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 432.050 Preço médio do metro quadrado R$ 8.641

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 16.259 Valor da primeira parcela R$ 4.878 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 423.409 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 181.461 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 604.870 Preço médio do metro quadrado R$ 8.641

Brasília (DF)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 11.445 Valor da primeira parcela R$ 3.433 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 297.395 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 127.455 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 424.850 Preço médio do metro quadrado R$ 8.497

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 15.989 Valor da primeira parcela R$ 4.797 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 416.353 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 178.437 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 594.790 Preço médio do metro quadrado R$ 8.497

Niterói (RJ)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 10.023 Valor da primeira parcela R$ 3.007 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 260.190 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 111.510 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 371.700 Preço médio do metro quadrado R$ 7.434

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 13.999 Valor da primeira parcela R$ 4.200 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 364.266 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 156.114 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 520.380 Preço médio do metro quadrado R$ 7.434

Florianópolis (SC)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 8.898 Valor da primeira parcela R$ 2.669 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 230.720 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 98.880 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 329.600 Preço médio do metro quadrado R$ 6.592

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 12.423 Valor da primeira parcela R$ 3.727 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 323.008 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 138.432 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 461.440 Preço médio do metro quadrado R$ 6.592

Recife (PE)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 8.285 Valor da primeira parcela R$ 2.486 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 214.690 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 92.010 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 306.700 Preço médio do metro quadrado R$ 6.134

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 11.566 Valor da primeira parcela R$ 3.470 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 300.566 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 128.814 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 429.380 Preço médio do metro quadrado R$ 6.134

Belo Horizonte (MG)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 8.258 Valor da primeira parcela R$ 2.478 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 213.990 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 91.710 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 305.700 Preço médio do metro quadrado R$ 6.114

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 11.528 Valor da primeira parcela R$ 3.459 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 299.586 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 128.394 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 427.980 Preço médio do metro quadrado R$ 6.114

São Caetano do Sul (SP)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 8.077 Valor da primeira parcela R$ 2.423 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 209.230 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 89.670 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 298.900 Preço médio do metro quadrado R$ 5.978

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 11.274 Valor da primeira parcela R$ 3.382 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 292.922 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 125.538 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 418.460 Preço médio do metro quadrado R$ 5.978

Fortaleza (CE)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 8.059 Valor da primeira parcela R$ 2.418 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 208.775 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 89.475 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 298.250 Preço médio do metro quadrado R$ 5.965

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 11.250 Valor da primeira parcela R$ 3.375 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 292.285 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 125.265 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 417.550 Preço médio do metro quadrado R$ 5.965

Porto Alegre (RS)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 7.709 Valor da primeira parcela R$ 2.313 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 199.605 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 85.545 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 285.150 Preço médio do metro quadrado R$ 5.703

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 10.759 Valor da primeira parcela R$ 3.228 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 279.447 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 119.763 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 399.210 Preço médio do metro quadrado R$ 5.703

Vitória (ES)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 7.689 Valor da primeira parcela R$ 2.307 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 199.080 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 85.320 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 284.400 Preço médio do metro quadrado R$ 5.688

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 10.731 Valor da primeira parcela R$ 3.219 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 278.712 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 119.448 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 398.160 Preço médio do metro quadrado R$ 5.688

Curitiba (PR)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 7.528 Valor da primeira parcela R$ 2.259 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 194.880 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 83.520 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 278.400 Preço médio do metro quadrado R$ 5.568

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 10.506 Valor da primeira parcela R$ 3.152 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 272.832 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 116.928 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 389.760 Preço médio do metro quadrado R$ 5.568

Campinas (SP)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 7.333 Valor da primeira parcela R$ 2.200 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 189.770 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 81.330 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 271.100 Preço médio do metro quadrado R$ 5.422

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 10.233 Valor da primeira parcela R$ 3.070 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 265.678 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 113.862 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 379.540 Preço médio do metro quadrado R$ 5.422

Santo André (SP)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 7.094 Valor da primeira parcela R$ 2.128 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 183.505 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 78.645 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 262.150 Preço médio do metro quadrado R$ 5.243

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 9.898 Valor da primeira parcela R$ 2.969 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 256.907 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 110.103 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 367.010 Preço médio do metro quadrado R$ 5.243

Santos (SP)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.984 Valor da primeira parcela R$ 2.095 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 180.635 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 77.415 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 258.050 Preço médio do metro quadrado R$ 5.161

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 9.745 Valor da primeira parcela R$ 2.923 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 252.889 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 108.381 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 361.270 Preço médio do metro quadrado R$ 5.161

São Bernardo do Campo (SP)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.634 Valor da primeira parcela R$ 1.990 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 171.465 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 73.485 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 244.959 Preço médio do metro quadrado R$ 4.899

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 9.254 Valor da primeira parcela R$ 2.776 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 240.051 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 102.879 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 342.930 Preço médio do metro quadrado R$ 4.899

Salvador (BA)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.552 Valor da primeira parcela R$ 1.966 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 169.330 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 72.570 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 241.900 Preço médio do metro quadrado R$ 4.838

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 9.140 Valor da primeira parcela R$ 2.742 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 237.062 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 101.598 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 338.660 Preço médio do metro quadrado R$ 4.838

Vila Velha (ES)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.163 Valor da primeira parcela R$ 1.849 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 159.145 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 68.205 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 227.350 Preço médio do metro quadrado R$ 4.547

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 8.595 Valor da primeira parcela R$ 2.579 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 222.803 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 95.487 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 318.290 Preço médio do metro quadrado R$ 4.547

Goiânia (GO)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 5.561 Valor da primeira parcela R$ 1.668 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 143.395 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 61.455 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 204.850 Preço médio do metro quadrado R$ 4.097

Apartamento usado de 70 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 7.753 Valor da primeira parcela R$ 2.326 Valor financiado (80% do imóvel) R$ 200.753 Valor de entrada (20% do imóvel) R$ 86.037 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 286.790 Preço médio do metro quadrado R$ 4.097

Contagem (MG)

Apartamento usado de 50 metros quadrados

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 4.901 Valor da primeira parcela R$ 1.470 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 126.105 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 54.045 Valor do imóvel de 70m² na cidade R$ 180.150 Preço médio do metro quadrado R$ 3.603

Apartamento usado de 70 metros quadrados