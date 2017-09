Quanto rendem R$ 5 mil com a Selic em 8,25% ao ano

São Paulo – O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, nesta quarta-feira (6), cortar a taxa básica de juros da economia, a Selic, que passou de 9,25% para 8,25% ao ano.

A decisão altera o cálculo de remuneração da poupança, que a partir de amanhã passa a render 70% da Selic ao ano, mais a Taxa Referencial. Atualmente, a caderneta rende 0,5% ao mês, mais TR.

A redução da Selic não surpreendeu o mercado, que já esperava pelo corte de 1 ponto percentual na taxa de juros na reunião deste mês, segundo as projeções do Boletim Focus do Banco Central. Foi o oitavo corte seguido na taxa de juros e o quarto no patamar de um ponto.

Além da queda na remuneração da poupança, o patamar mais baixo da Selic também reduz o retorno de outros investimentos de renda fixa, diminuindo a diferença de rentabilidade entre a caderneta e as demais aplicações —em alguns casos, a poupança pode até render mais, dependendo do prazo.

Vão render menos os CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) com taxas pós-fixadas, os fundos DI (que agora têm nova nomenclatura; veja detalhes abaixo) e o Tesouro Selic, título público negociado pelo Tesouro Direto que paga ao investidor a variação da taxa básica.

Essas três opções têm seu rendimento atrelado à taxa Selic ou à taxa DI (CDI), que é bem próxima ao patamar do juro básico.

Veja abaixo quanto seria o valor final da aplicação de 5 mil reais na poupança, no CDB, no fundo DI e no Tesouro Selic em diferentes prazos. Os cálculos foram feitos pelo professor Leandro Florenzo, do Laboratório de Finanças do Insper.

Período Poupança* CDB 90% do CDI** Fundo DI com taxa de 1% ao ano** Tesouro Selic*** 6 meses R$ 5.142,35 R$ 5.139,98 R$ 5.136,47 R$ 5.146,08 12 meses R$ 5.288,75 R$ 5.293,04 R$ 5.285,60 R$ 5.306,00 18 meses R$ 5.439,32 R$ 5.460,08 R$ 5.448,23 R$ 5.480,74 24 meses R$ 5.594,18 R$ 5.642,10 R$ 5.625,32 R$ 5.671,39 30 meses R$ 5.753,44 R$ 5.815,12 R$ 5.793,50 R$ 5.852,88

* A TR considerada foi de 0,10% ao ano. Não há desconto de Imposto de Renda nesta aplicação.

** Taxa DI considerada foi de 8,14% ao ano.

*** Houve desconto de uma taxa de 0,5% (CBLC + corretagem)

Os valores já descontam o Imposto de Renda, que é cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. De acordo com a tabela regressiva do IR, para resgates em até 180 dias a alíquota é de 22,5%; de 181 dias a 360 dias o imposto cai para 20%; de 361 dias a 720 dias vai para 17,5%; e acima de 721 dias é aplicada a menor alíquota, de 15%.

Apesar de a poupança ser livre de Imposto de Renda, as simulações feitas acima mostram que as rentabilidades do CDB, fundo DI e Tesouro Selic são maiores do que a da poupança nos prazos mais longos.

As simulações consideram taxas de administração e de remuneração normalmente praticadas no mercado.

É importante lembrar que, com a mudança nas regras de classificação dos fundos promovida pela Anbima (associação de entidades de mercado) em 2015, os fundos DI deixaram de ter uma denominação própria. Com isso, eles foram incorporados à classe de fundos de renda fixa.

As próprias gestoras puderam determinar para qual subcategoria os fundos DI iriam —a maioria foi para “Fundos de Renda Fixa Duração Baixa Soberano” ou “Fundo de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento”.

De todo modo, como os fundos que acompanham os juros continuam a ser chamados de fundos DI no mercado, o levantamento também manteve a nomenclatura. É preciso que o investidor consulte a estratégia de cada produto para checar se, de fato, trata-se de um fundo que acompanha a flutuação do CDI.

Quanto ao Tesouro Selic, deve-se considerar que, ao comprar qualquer título público, o investidor paga uma taxa de custódia de 0,3% ao ano para a BM&FBovespa, não importa a corretora escolhida.

Ele também pode ter que pagar um valor de corretagem, de até 2% ao ano, conforme a instituição. Algumas delas não cobram essa taxa. Veja no site do Tesouro Direto as alíquotas cobradas por cada corretora.