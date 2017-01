Quanto custa morar perto de metrô e trem em São Paulo

São Paulo – Já parou para pensar quanto tempo você leva todos os dias para se locomover de casa até o trabalho e vice-versa? Em uma cidade como São Paulo, esse trajeto pode durar horas, dependendo do meio de transporte utilizado.

Mas morar perto de metrô ou trem, por exemplo, custa caro, não é mesmo? Nem sempre. É o que mostra um levantamento do portal imobiliário Properati, que mapeou os preços para aluguel e venda de 20 mil imóveis cadastrados em sua plataforma. Eles estão localizados em até três quadras de seis linhas de metrô (Amarela, Azul, Lilás, Prata, Verde e Vermelha) e de trem (Coral, Diamante, Esmeralda, Rubi, Safira e Turquesa).

“Hoje em dia, ao procurar um imóvel para comprar ou alugar, uma das principais perguntas das pessoas é se a propriedade tem fácil acesso ao transporte público. É uma questão essencial para uma grande cidade como São Paulo”, diz Renato Orfaly, responsável pelo Properati no Brasil.

Segundo o levantamento, a linha com o preço médio de aluguel mais caro, de 2.032 reais, é a Esmeralda, que vai do Grajaú até Osasco. Já a linha com o valor médio de aluguel mais barato, de 1.108 reais, é a Safira, que liga o Brás a Calmon Viana. A Properati considerou os preços de imóveis com até dois dormitórios.

Veja abaixo a lista com o valor médio de aluguel em cada linha de metrô ou trem analisada. É importante frisar que trata-se de preço médio, ou seja, você poderá encontrar nessas regiões valores mais baratos e mais caros do que os citados.

Linha Valor médio de aluguel (imóveis com até 2 dormitórios) Esmeralda (CPTM) 2.302 Verde (Metrô) 2.194 Amarela (Metrô) 2.167 Prata (Metrô) 1.662 Azul (Metrô) 1.584 Vermelha (Metrô) 1.565 Rubi (CPTM) 1.453 Lilás (Metrô) 1.307 Diamante (CPTM) 1.238 Turquesa (CPTM) 1.172 Coral (CPTM) 1.149 Safira (CPTM) 1.108

Fonte: Properati

Grajaú é a estação da linha Esmeralda com o menor preço médio de aluguel, de 1.289 reais. Já Vila Olímpia é a estação da linha Esmeralda com o maior valor médio de aluguel, de 3.762 reais.

Na linha Safira, a estação Brás é a que tem o maior preço médio de aluguel, de 1.419 reais. Do outro lado, São Miguel Paulista é a estação com valor médio de aluguel mais barato da linha, de 943 reais.

Veja, no mapa abaixo, os preços médios de aluguel em cada uma das estações nas 12 linhas de metrô e trem analisadas pela Properati.

Metro quadrado para venda

Quando considerado o valor do metro quadrado para venda, a linha com maior preço médio, de 10.416 reais, é a Verde do Metrô, que liga a Vila Madalena, na Zona Oeste, à Vila Prudente, na Zona Leste. Já a linha com o menor preço médio do metro quadrado para venda, de 4.806 reais, é a Safira da CPTM.

Veja abaixo a lista com o valor médio do metro quadrado para venda em cada linha de metrô ou trem analisada. É importante frisar que trata-se de preço médio, ou seja, você poderá encontrar nessas regiões valores mais baratos e mais caros do que os citados.

Linha Valor médio do metro quadrado para venda Verde (Metrô) 10.416 Amarela (Metrô) 10.384 Esmeralda (CPTM) 9.519 Azul (Metrô) 7.792 Vermelha (Metrô) 7.211 Prata (Metrô) 6.726 Lilás (Metrô) 6.518 Rubi (CPTM) 6.077 Diamante (CPTM) 5.753 Turquesa (CPTM) 5.531 Coral (CPTM) 4.844 Safira (CPTM) 4.806

Fonte: Properati

Tamanduateí é a estação da linha Verde com o menor preço médio do metro quadrado para venda, de 5.752 reais. Já Sumaré é a estação da linha Verde com o maior valor médio do metro quadrado para venda, de 14.877 reais.

Na linha Safira, a estação Itaim Paulista é a que tem o menor preço médio do metro quadrado para venda, de 3.589 reais. Do outro lado, Tatuapé é a estação com valor médio do metro quadrado para venda mais caro da linha, de 7.680 reais.

Ainda em relação ao metro quadrado para venda, os imóveis mais caros em toda a malha ficam próximos à estação Cidade Jardim (17.033 reais), na linha Esmeralda da CPTM.

Veja, no mapa abaixo, os preços médios do metro quadrado para venda em cada uma das estações nas 12 linhas de metrô e trem analisadas pela Properati.