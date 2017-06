Qual o melhor investimento para comprar meu 1º imóvel?

Pergunta do leitor: Tenho 30 mil reais investidos na poupança da Caixa e pretendo usar esse dinheiro para comprar meu primeiro imóvel. Optei pela poupança, porque ela não cobra taxa de administração e não desconta Imposto de Renda. Quanto a poupança rende por mês e qual outro investimento poderia me dar um retorno melhor?

Resposta de Beto Veiga*:

Se tudo der certo no ambiente político e econômico, a taxa de juros vai continuar caindo e, quando isso acontece, a poupança começa a despontar como uma oportunidade fácil e acessível de juntar dinheiro. Infelizmente, com as taxas altas que estavam sendo pagas, ter mantido o dinheiro na poupança no passado tirou alguns reais da sua reserva. A boa notícia é que esse cenário deve mudar em breve.

Duas informações que precisam ser levadas em conta para definir a melhor opção de investimento é o prazo que você projeta para essa acumulação e quanto você dispõe por mês para poupar. Com pouco conhecimento sobre o mercado, você tem perfil conservador e é melhor investir em possibilidades de menor risco.

Veja a seguir uma comparação entre alguns investimentos: poupança; Tesouro Selic sem taxa de custódia; CDB com remuneração de 100% do CDI (taxa DI, muito próxima à Selic); e fundo de investimento referenciado pelo CDI com taxa de administração de 1%.

A simulação foi feita para uma aplicação inicial de 10.000 reais, para diferentes períodos, cada um com uma alíquota de tributo. Hoje, a taxa de juros (taxa Selic) está em 10,25% ao ano.

A poupança foi calculada com base nas novas regras, como se o depósito tivesse sido feito após 04/05/2012. Nos fundos, não foi considerado o efeito do come-cotas, nem dos custos além da taxa de administração, o que significa que o resultado apresentado é maior do que o verificado na realidade.

Para 180 dias:

Taxa Selic (%, ao ano) Poupança (R$) Tesouro Selic (R$) CDB (R$) Fundo de investimento (R$) 10,25 10.353,09 10.375,40 10.367,50 10.347,23 9 10.303,78 10.329,20 10.341,24 10.301,15 8 10.273,29 10.292,04 10.304,04 10.264,11

Para 360 dias:

Taxa Selic (%) Poupança (R$) Tesouro Selic (R$) CDB (R$) Fundo de investimento (R$) 10,25 10.718,64 10.843,40 10.871,25 10.778,72 9 10.616,78 10.737,44 10.765,00 10.673,43 8 10.554,05 10.652,67 10.680,00 10.589,20

Para 720 dias:

Taxa Selic (%) Poupança (R$) Tesouro Selic (R$) CDB (R$) Fundo de investimento (R$) 10,25 11.488,92 11.770,49 11.831,80 11.628,78 9 11.271,60 11.538,85 11.598,85 11.400,21 8 11.138,80 11.355,46 11.414,40 11.219,24

Com isso, você já pode tomar a sua decisão estritamente do ponto de vista do rendimento, lembrando que, como seu dinheiro está na Caixa, o risco de crédito é compatível entre os títulos do Tesouro Nacional, o CDB e os fundos dessa instituição.

*Beto Veiga é doutor e mestre em Economia pela UnB, advogado especialista em direito do sistema financeiro, professor de direito bancário e autor do livro “Case com seu banco com separação de bens”.

Envie suas dúvidas sobre investimentos para seudinheiro_exame@abril.com.br.