Qual a forma mais barata de enviar dinheiro para o exterior?

São Paulo – Se você possui parentes no exterior, costuma viajar ou está morando em outro país, esta pesquisa é para você. A associação de consumidores Proteste levantou os serviços mais baratos e seguros para enviar dinheiro para o exterior ou realizar pagamentos fora do Brasil.

A opção mais comum, cara e burocrática para fazer transferências para outro país é por Swift, quando você envia dinheiro de uma conta de um banco no Brasil para uma conta de outro banco no exterior.

Outra alternativa é enviar remessas por Western Union, quando quem está no exterior não precisa ter conta lá fora e pode resgatar o dinheiro em um local conveniado, como uma farmácia ou uma loja, em menos de 24 horas.

“Essa opção não tem burocracias, mas é só para emergências, pois seus custos também são altos”, explica a economista Veronica Dutt-Ross, pesquisadora da Proteste.

A opção menos cara e burocrática em relação aos serviços dos bancos tradicionais são as transferências online, por meio de aplicativos. Os cartões pré-pagos também se mostraram uma alternativa bastante vantajosa para manter um parente no exterior.

No entanto, a melhor opção pode variar de acordo com a situação. “Primeiro escolha a melhor modalidade para você, depois compare os preços entre as instituições”, orienta a pesquisadora.

Para enviar dinheiro por Swift, a pesquisa comparou os custos dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú e Santander. O Banco do Brasil e o Bradesco são os únicos que realizam remessas por Western Union.

O levantamento também incluiu os serviços de transferência online das startups Remessa Online e Transferwise, e os cartões pré-pagos Cash Passport, da Mastercard, Global Travel, da Visa, e Visa Travel Money, também da Visa.

É importante destacar que a transferência de dinheiro para o exterior só pode ser realizada por meio de instituições autorizadas pelo Banco Central. A instituição deve fornecer um comprovante que identifique as partes envolvidas na transação, a taxa de câmbio e os valores em moeda estrangeira e nacional.

Para manter residentes no exterior e fazer turismo, não é possível realizar transações acima de 3 mil dólares ou valor equivalente em outra moeda.

A seguir, confira quanto custam as movimentações financeiras em cada modalidade, considerando uma taxa de câmbio de R$ 3,15, em três cenários diferentes:

Swift

Instituição Custo (mais 0,38% de IOF) Custo para enviar US$ 500 Custo para enviar US$ 1.000 Custo para enviar US$ 2.000 Banco do Brasil 2% do valor enviado (no mínimo R$ 110 e no máximo R$ 490) R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 126,24 Itaú R$ 115,00 pela internet e R$ 215,00 pelo telefone R$ 115,00 R$ 115,00 R$ 115,00 Bradesco R$ 157,50 R$ 157,50 R$ 157,50 R$ 157,50 Santander R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00 Citibank R$ 250,00 para correntistas e R$ 400,00 para não correntistas R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 Banrisul R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 Caixa 0,2% do valor enviado (no mínimo R$ 750) R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00

Western Union

Instituição Custo (mais 6,38% de IOF) Custo para enviar US$ 500 Custo para enviar US$ 1.000 Custo para enviar US$ 2.000 Banco do Brasil De R$ 66,15 a R$ 337,05, conforme o valor enviado R$ 233,54 R$ 277,33 R$ 403,97 Bradesco De R$ 66,15 a R$ 337,05, conforme o valor enviado R$ 233,54 R$ 277,33 R$ 403,97

Aplicativos

Aplicativo Custo Custo para enviar US$ 500 Custo para enviar US$ 1.000 Custo para enviar US$ 2.000 Transferwise 2,5% sobre o valor enviado R$ 39,52 R$ 79,05 R$ 158,10 Remessa online Custo fixo conforme o valor enviado R$ 62,28 R$ 62,28 Sem custo

Cartões pré-pagos