Prêmio da Lotofácil da Independência aumenta para R$ 80 milhões

São Paulo – Na próxima quinta-feira (7), o concurso especial da Lotofácil da Independência deve sortear o prêmio de 80 milhões de reais. O valor inicialmente divulgado era de 75 milhões de reais, mas o valor subiu 5 milhões de reais porque houve aumento maior do que o previsto da venda dos jogos.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia 6. O sorteio será realizado no dia 7 a partir das 9h no Caminhão da Sorte, que estará estacionado no Parque da Independência, em São Paulo (SP).

Apenas investindo na poupança, a fortuna renderia ao ganhador o equivalente a cerca de 450 mil reais. Caso o sortudo prefira investir em bens, a bolada é suficiente para comprar 40 imóveis no valor de 2 milhões cada ou uma frota de mais de 500 carros de luxo.

Para jogar na Lotofácil da Independência, basta marcar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples custa 2 reais.

Ganha quem tiver 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos. Como nos demais concursos especiais – Dupla de Páscoa, Quina de São João e Mega da Virada –, o prêmio principal não acumula. Se não houver apostas vencedoras com 15 acertos, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente.

Bolão

Para ter mais chances de ganhar, o apostador pode formar um grupo e fazer o bolão. Basta escolher os números, marcar a quantidade de cotas e registrar a aposta em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que caso seja premiado, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de 32 reais e cada cota não pode ser inferior a 2,50 reais.

Como se proteger

O recibo de aposta é um título ao portador, mas o apostador pode torná-lo pessoal e intransferível e garantir que só ele pode receber um eventual prêmio. Para isso, basta colocar informações pessoais no verso do bilhete, como nome completo, CPF, assinatura e endereço.

O prêmio de qualquer uma das loterias federais prescreve em 90 dias a contar da data do sorteio. Depois desse prazo, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Por isso, é importante que o apostador confira o resultado e resgate o prêmio o quanto antes.