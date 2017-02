Preços de imóveis têm queda real de 4,58% nos últimos 12 meses

São Paulo – Nos últimos 12 meses encerrados em janeiro o preço dos imóveis subiu em média 0,65% nas 20 cidades brasileiras acompanhadas pelo índice FipeZap.

Já a inflação, medida pelo IPCA deve encerrar o mesmo período com aumento de 5,49%, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central. Ou seja, ao considerar o efeito da inflação, o índice mostra que os imóveis devem ter queda real de preço de 4,58%.

A queda real de preço é registrada quando o valor de um determinado bem, como é o caso do imóvel, tem uma alta inferior ao aumento generalizado de preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é calculada por uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Com exceção de Belo Horizonte, que registrou aumento real de preços no período, as cidades que compõem o índice tiveram variações de preços inferiores ao IPCA nos últimos doze meses. Entre estas cidades, cinco tiveram queda nominal de preços na comparação de janeiro deste ano com o mesmo mês do ano passado: Rio de Janeiro, Distrito Federal, Fortaleza, Niterói e Goiânia.

Preços estáveis

Na média, os preços dos imóveis ficaram estáveis em janeiro e registraram variação nula na comparação com dezembro.

No mês, doze cidades registraram queda nominal de preços: Rio de Janeiro (-0,06%), Distrito Federal (-0,44%), Fortaleza (-0,81%), Recife (-0,78%), Florianópolis (-0,02%), Vitória (-0,28%), Santo André (-0,15%), São Bernardo (-0,01%), Niterói (-0,53%), Campinas (-0,09%), Santos (-0,27%) e Contagem (-0,31%).

Rio e São Paulo lideram ranking dos imóveis mais caros

O preço médio do metro quadrado dos imóveis nas 20 cidades do índice FipeZap encerrou janeiro em 7,693 reais. Rio de Janeiro e São Paulo continuam a liderar a lista do metro quadrado mais caro.

No Rio, o preço médio do metro quadrado terminou o mês a 10.262 reais. Já o valor do metro quadrado em São Paulo encerrou janeiro custando 8.625 reais, em média.

Goiânia e Contagem foram as cidades que registraram os preços mais baixos. Em Goiânia, o valor médio do metro quadrado ficou em 4.102 reais e, em Contagem, 3.548 reais.

Veja na tabela a seguir a variação dos preços dos imóveis à venda nas 20 cidades acompanhadas pelo índice FipeZap em janeiro, dezembro e nos últimos 12 meses. A lista foi ordenada da maior para a menor variação no primeiro mês do ano.

Região Variação mensal janeiro/17 Variação mensal dezembro/16 Variação nos últimos 12 meses Belo Horizonte 1,43% 0,99% 6,05% São Caetano do Sul 0,49% 0,27% 2,35% Goiânia 0,25% -0,12% -2,86% Vila Velha 0,24% 0,22% 2,01% Porto Alegre 0,06% 0,08% 3,22% Salvador 0,06% 0,28% 3,20% São Paulo 0,01% 0,14% 0,39% Curitiba 0,00% -0,02% 5,08% Índice FipeZap Ampliado (20 cidades) 0,00% 0,13% 0,65% São Bernardo do Campo -0,01% 0,14% 0,24% Florianópolis -0,02% 0,02% 3,67% Rio de Janeiro -0,06% -0,06% -1,86% Campinas -0,09% 0,05% 0,69% Santo André -0,15% 0,10% 1,30% Santos -0,27% 0,07% 1,03% Vitória -0,28% -0,09% 3,25% Contagem -0,31% -0,15% 1,37% Brasília -0,44% -0,11% -1,32% Niterói -0,53% 0,07% -1,93% Recife -0,78% 0,41% 0,35% Fortaleza -0,81% -0,05% -0,27%

Veja na tabela abaixo o preço médio do metro quadrado anunciado em cada cidade em janeiro:

Região Preço médio do metro quadrado (R$) Rio de Janeiro 10.262 São Paulo 8.625 Brasília 8.432 Média nacional 7.693 Niterói 7.442 Florianópolis 6.566 Belo Horizonte 6.268 Fortaleza 6.194 São Caetano do Sul 5.965 Recife 5.928 Vitória 5.735 Porto Alegre 5.674 Curitiba 5.660 Campinas 5.586 Santos 5.350 Santo André 5.290 Salvador 5.070 São Bernardo do Campo 4.867 Vila Velha 4.587 Goiânia 4.102 Contagem 3.548

O Índice FipeZap tem dados disponíveis sobre São Paulo e Rio de Janeiro desde janeiro de 2008. Para Belo Horizonte, a série histórica começa em maio de 2009. Para Fortaleza, em abril de 2010; para Recife em julho de 2010; e para o Distrito Federal e Salvador, em setembro de 2010.

Entre as cidades incluídas mais recentemente na composição do Índice FipeZap Ampliado, os municípios do ABC Paulista e Niterói têm dados disponíveis desde janeiro de 2012. Vitória, Vila Velha, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba têm séries históricas iniciadas em julho de 2012. O índice FipeZap Ampliado foi lançado em janeiro de 2013.

O indicador elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o site de classificados Zap Imóveis, acompanha os preços do metro quadrado dos imóveis usados anunciados na internet, que totalizam mais de 290 mil unidades por mês.

Além disso, são buscados também dados em outras fontes de anúncios online. A Fipe faz a ponderação dos dados utilizando a renda dos domicílios, de acordo com levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).