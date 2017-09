Preços de imóveis caem pelo sexto mês consecutivo, aponta FipeZap

São Paulo – O preço dos imóveis no país caiu 0,5% de janeiro a agosto deste ano, segundo o Índice FipeZap. Os preços registram queda nominal pelo sexto mês consecutivo.

Em agosto, o valor dos imóveis registrou queda de 0,12%, variação ligeiramente menor do que a verificada no mês anterior.

O índice acompanha a variação dos valores de apartamentos anunciados para venda em 20 cidades brasileiras.

Entre as cidades pesquisadas, 14 apresentaram queda nominal no preço de venda dos apartamentos no mês. As maiores reduções foram registradas no Distrito Federal (-0,58%), Rio de Janeiro (-0,53%) e Goiânia (-0,49%).

Confira abaixo o levantamento:

Cidade Variação do preço em agosto Variação do preço em 2017 Preço médio do metro quadrado Distrito Federal -0,58% -2,03% R$ 8.297 Rio de Janeiro -0,53% -2,86% R$ 9.975 Goiânia -0,49% 0,14% R$ 4.098 Fortaleza -0,45% -2,98% R$ 6.059 Santos -0,40% 0,55% R$ 5.394 Santo André -0,28% 0,07% R$ 5.302 São Caetano do Sul -0,25% -1,42% R$ 5.852 Vila Velha -0,20% 1,42% R$ 4.642 Porto Alegre -0,16% -0,39% R$ 5.649 Salvador -0,14% -0,64% R$ 5.034 São Bernardo do Campo -0,11% 0,06% R$ 4.871 Niterói -0,10% -2,59% R$ 7.288 Campinas -0,06% -0,61% R$ 5.557 Belo Horizonte -0,06% 3,16% R$ 6.375 Vitória 0,03% -1,11% R$ 5.687 Contagem 0,05% -0,81% R$ 3.530 Curitiba 0,17% 0,41% R$ 5.684 São Paulo 0,18% 0,83% R$ 8.696 Recife 0,46% -1,93% R$ 5.859 Florianópolis 0,66% 2,46% R$ 6.729

Em agosto, o valor médio de venda dos imóveis residenciais nas 20 cidades monitoradas foi de R$ 7.643/m².Nos últimos 12 meses, o preço do metro quadrado manteve-se praticamente estável (-0,07%) no país, enquanto a inflação subiu 2,71% no período. Considerando este tempo, 11 das 20 cidades pesquisadas registraram queda de preços, entre elas Fortaleza (-3,24%), Rio de Janeiro (-2,94%) e o Distrito Federal (-2,75%).

Rio de Janeiro se manteve como a cidade que tem o metro quadrado mais caro do país (R$ 9.975), seguida por São Paulo (R$ 8.696) e Distrito Federal (R$ 8.297).

Já as cidades com menor valor médio por metro quadrado foram Contagem (R$ 3.530), Goiânia(R$ 4.098) e Vila Velha (R$ 4.642).