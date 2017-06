Preço médio do m² para aluguel no Brasil cai 9,3% em maio

São Paulo – O preço médio do metro quadrado residencial para locação no Brasil teve queda nominal de 9,3 por cento em maio ante igual período de 2016, para 22,78 reais, mostrou o levantamento DMI-VivaReal.

Na comparação com abril, quando o valor médio estava em 22,86 reais por metro quadrado, houve baixa de 0,32 por cento, indicou a pesquisa, que considera mais de 2 milhões de imóveis para compra ou aluguel em 30 cidades do país.

Entre os municípios monitorados, Recife registrou a maior desvalorização no aluguel residencial em maio ante abril, de 2,78 por cento. João Pessoa ficou em segundo lugar, com queda de 2,42 por cento, seguido por Brasília (-1,94 por cento), Curitiba (1,21 por cento) e Florianópolis (-1,15 por cento).

Já Natal foi a cidade com maior aumento mensal no valor médio do metro quadrado alugado (2,85 por cento), enquanto Guarulhos teve alta de 1,33 por cento e São Caetano do Sul de 1,31 por cento.

Em maio, São Paulo era o município com aluguel residencial mais elevado (35,34 reais por metro quadrado). Rio de Janeiro ocupava a segunda posição, com 32,78 reais por metro quadrado, e Brasília surgia na terceira colocação, com 31,20 reais por metro quadrado.

Venda

Para a venda, o preço médio do metro quadrado residencial atingiu 4.818 reais em maio, queda nominal de 0,72 por cento em relação ao mesmo mês do ano passado, mas 0,17 por cento maior ante abril, disse a VivaReal.

Em 11 das 30 cidades pesquisadas, os imóveis residenciais se valorizaram, com destaque para Guarulhos (1,96 por cento), Fortaleza (1,09 por cento), Curitiba (0,89 por cento) e Porto Alegre (0,73 por cento).

Por outro lado, Santos, Brasília, Ribeirão Preto, João Pessoa e Barueri foram as que registraram maior queda no valor médio de venda do metro quadrado.