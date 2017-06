Preço dos imóveis sofre maior queda mensal da série histórica

São Paulo – Em maio, o preço dos imóveis registrado pelo Índice FipeZap sofreu a maior queda mensal da série histórica, que começou em 2012. O recuo foi de 0,16%, abaixo da inflação esperada para o mês, de 0,46%, segundo o Boletim Focus do Banco Central.

O Índice FipeZap acompanha a variação dos valores de apartamentos anunciados para venda em 20 cidades brasileiras. A queda de preço histórica em maio é consequência da severa recessão econômica que o país vinha enfrentando há dois anos, segundo o economista Bruno Oliva, pesquisador do índice.

Para ele, ainda é cedo para prever o quanto que a reviravolta política em maio, com as delações da JBS, vão impactar a evolução dos preços do mercado imobiliário. “Acredito que a retomada de aumento nos preços dos imóveis vai demorar mais do que imaginávamos”, diz.

Nos últimos 12 meses, o preço médio dos imóveis acumulou alta de 0,46%, abaixo da inflação esperada para o período, de 3,75%, segundo o Boletim Focus do Banco Central. Assim, os demais preços da economia subiram mais do que os imóveis, em média, e a queda real foi de 3,17%.

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Em 13 das 20 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap, os preços de imóveis à venda caíram em maio. Confira o levantamento:

Cidade Variação do preço em maio Variação do preço nos últimos 12 meses Recife -0,64% -0,78% Rio de Janeiro -0,48% -1,99% São Caetano do Sul -0,37% 1,39% Belo Horizonte -0,36% 7,32% Vitória -0,35% -0,30% Curitiba -0,27% 2,85% Salvador -0,18% 2,70% Porto Alegre -0,16% 1,69% Distrito Federal -0,11% -1,43% Campinas -0,09% -0,06% Niterói -0,07% -2,56% Santo André -0,02% 0,35% Contagem -0,01% 0,30% São Paulo 0,03% 0,76% São Bernardo do Campo 0,08% 0,47% Florianópolis 0,14% 2,54% Fortaleza 0,16% -1,32% Vila Velha 0,27% 2,58% Goiânia 0,35% -2,80% Santos 0,44% 1,87%

Veja o preço médio do metro quadrado anunciado para venda em cada cidade em maio:

Cidade Preço médio do metro quadrado Rio de Janeiro R$ 10.132 São Paulo R$ 8.683 Distrito Federal R$ 8.435 Niterói R$ 7.302 Florianópolis R$ 6.608 Belo Horizonte R$ 6.398 Fortaleza R$ 6.058 São Caetano do Sul R$ 5.936 Recife R$ 5.817 Vitória R$ 5.677 Curitiba R$ 5.663 Porto Alegre R$ 5.658 Campinas R$ 5.586 Santos R$ 5.311 Santo André R$ 5.311 Salvador R$ 5.082 São Bernardo do Campo R$ 4.887 Vila Velha R$ 4.644 Goiânia R$ 4.121 Contagem R$ 3.519

O Índice FipeZap tem dados disponíveis sobre São Paulo e Rio de Janeiro desde janeiro de 2008. Para Belo Horizonte, a série histórica começa em maio de 2009. Para Fortaleza, em abril de 2010; para Recife em julho de 2010; e para o Distrito Federal e Salvador, em setembro de 2010.

Entre as cidades incluídas mais recentemente na composição do Índice FipeZap Ampliado, os municípios do ABC Paulista e Niterói têm dados disponíveis desde janeiro de 2012. Vitória, Vila Velha, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba têm séries históricas iniciadas em julho de 2012. O Índice FipeZap Ampliado foi lançado em janeiro de 2013.

O indicador elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o site de classificados Zap Imóveis, acompanha os preços do metro quadrado dos imóveis usados anunciados na internet, que totalizam mais de 290 mil unidades por mês.

Além disso, são buscados também dados em outras fontes de anúncios online. A Fipe faz a ponderação dos dados utilizando a renda dos domicílios, de acordo com levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).