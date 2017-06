Preço do aluguel sofre pequeno aumento de 0,03% em maio

São Paulo – O preço dos imóveis para alugar se manteve estável em maio. O valor médio de locação sofreu um pequeno aumento de 0,03%, segundo o Índice FipeZap de Locação, que acompanha a variação nos valores de apartamentos anunciados em 15 cidades brasileiras.

Em 2017, preço médio de locação acumula alta de 0,56%. No entanto, a inflação acumulada no ano, medida pelo IPCA, foi de 0,59%, ou seja, a queda real do Índice FipeZap de Locação no período foi de 0,81%. Isso significa que o poder de negociação segue na mão de quem aluga.

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Se forem levados em conta os últimos 12 meses encerrados em maio, o aluguel residencial caiu 1,65% e a queda real foi de 5.07%.

Com a rápida queda da inflação, a variação do preço do aluguel se aproxima cada vez mais da variação dos demais preços da economia. Mas, por enquanto, o valor médio de locação ainda sobe abaixo da inflação.

Entre as oito cidades onde os preços médios de aluguel subiram em maio, se destacam São Bernardo do Campo (1,13%), Curitiba (0,95%) e Santos (0,71%). Já entre as cidades que registaram recuo no preço médio de locação, a variação foi mais intensa em Campinas (-0,99%), Fortaleza (-0,99%) e Goiânia (-0,98%).