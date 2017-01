Preço do aluguel caiu mais de 3% em 2016

São Paulo – Você tem um argumento forte para barganhar o preço do aluguel. Em 2016, o preço médio dos imóveis anunciados para locação caiu 3,23%, segundo o Índice FipeZap de Locação, que acompanha a variação nos valores de residências anunciadas em 11 cidades brasileiras.

Esse foi o segundo ano consecutivo em que o preço médio do aluguel caiu. Os demais preços da economia subiram mais do que os imóveis no ano passado. Levando em conta a inflação medida pelo IPCA, de 6,29%, a queda real do Índice FipeZap de Locação foi de 8,95%.

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Em todas as cidades pesquisadas, o preço médio dos apartamentos anunciados para locação ficou abaixo da inflação. Por isso, o economista e pesquisador o Índice FipeZap, Bruno Oliva, recomenda que você não aceite o reajuste do seu aluguel este ano e tente barganhar em novas negociações. “É hora do inquilino negociar, pois os preços vão continuar em queda real em 2017”, explica.

Em dezembro, o preço médio dos imóveis para alugar ficou praticamente estável (-0,02%) e o valor médio do metro quadrado anunciado para locação foi de 30 reais.

Veja o preço médio anunciado em cada uma das 11 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap de Locação em 2016:

Cidade Preço médio do aluguel em 2016 Rio de Janeiro R$ 35,21 São Paulo R$ 34,95 Distrito Federal R$ 31,82 Santos R$ 27,37 Recife R$ 25,62 Porto Alegre R$ 21,59 Campinas R$ 20,92 Salvador R$ 20,18 Belo Horizonte R$ 19,82 São Bernardo do Campo R$ 18,83 Curitiba R$ 16,57

Veja o comportamento dos preços de aluguel em cada cidade em 2016 e em dezembro:

Cidade Variação do preço em 2016 Variação do preço em dezembro Rio de Janeiro -6,21% -0,51% Campinas -4,71% -0,62% Salvador -4,46% 0,02% Porto Alegre -3,81% -0,22% Belo Horizonte -3,53% -0,06% Distrito Federal -2,42% 0,96% São Paulo -1,80% 0,15% Recife -1,29% 0,17% Curitiba -0,81% -0,27% Santos -0,13% 0,43% São Bernardo do Campo 0,85% -0,39%

O Índice FipeZap de Locação é desenvolvido em conjunto pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo site de classificados Zap Imóveis, com base em anúncios da internet. A pesquisa não incorpora no cálculo a correção dos aluguéis em contratos vigentes, cujos preços são reajustados periodicamente.