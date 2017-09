Preço do aluguel cai 0,33% em agosto

São Paulo – O preço dos imóveis para alugar caiu pelo terceiro mês consecutivo em agosto. O valor médio de locação recuou 0,33%, segundo o Índice FipeZap de Locação, que acompanha a variação nos valores de apartamentos anunciados em 15 cidades brasileiras.

Isso significa que o poder para negociar preço segue na mão de quem aluga. Desde o início do ano, o preço médio de locação se manteve estável, com uma pequena queda de 0,08%. No entanto, a inflação acumulada em 2017, medida pelo IPCA, foi de 1,62%. Ou seja, a queda real do Índice FipeZap de Locação no período foi de 1,67%.

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Nos últimos 12 meses até agosto, o aluguel residencial caiu 0,51% e a queda real foi de 2,9%.

Entre as cidades monitoradas, as maiores quedas nos preços nos últimos 12 meses foram no Rio de Janeiro (-6,62%) e em Campinas (-4,62%). Já entre as cidades que registraram aumento de preço, se destacam Distrito Federal (+3,32%) e São Bernardo (+3,0%).

Veja o comportamento dos preços de aluguel nas 15 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap de Locação:

Cidade Variação do preço em agosto Variação do preço nos últimos 12 meses São Paulo -0,24% 2,02% Rio de Janeiro -1,38% -6,62% Belo Horizonte 0,72% 2,58% Distrito Federal 0,14% 3,32% Salvador 0,36% 0,79% Fortaleza 0,00% Não disponível Recife -0,10% 2,22% Porto Alegre 0,22% -1,05% Curitiba 0,17% 0,19% Florianópolis 0,26% Não disponível São Bernardo do Campo 0,09% 3% Niterói -0,86% Não disponível Campinas -0,28% -4,62% Santos -0,55% 2,63% Goiânia -0,20% Não disponível

Veja o preço médio do metro quadrado anunciado em cada cidade:

Cidade Preço médio do metro quadrado em julho São Paulo R$ 35,76 Rio de Janeiro R$ 32,92 Distrito Federal R$ 29,70 Santos R$ 28,77 Recife R$ 23,87 Florianópolis R$ 22,58 Niterói R$ 21,82 Porto Alegre R$ 21,23 Campinas R$ 20,71 Belo Horizonte R$ 20,09 Salvador R$ 19,61 São Bernardo do Campo R$ 18,76 Curitiba R$ 16,49 Fortaleza R$ 16,23 Goiânia R$ 14,80

O Índice FipeZap de Locação é desenvolvido em conjunto pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo site de classificados Zap Imóveis, com base em anúncios da internet. A pesquisa não incorpora no cálculo a correção dos aluguéis em contratos vigentes, cujos preços são reajustados periodicamente.