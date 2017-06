Plano mensal de corridas da Easy passa a valer para todo o país

São Paulo — A Easy (antiga Easy Taxi) começa a oferecer nesta segunda-feira (5), em todo o país, assinaturas mensais de corridas. O anúncio foi feito pela empresa para EXAME.com.

O “Club Easy” foi lançado há pouco mais de um mês, mas era oferecido, até agora, apenas em 17 capitais. O programa de fidelidade ainda não estava disponível em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Atualmente, o aplicativo tem motoristas em mais de 300 cidades do país.

Contudo, diferente do que havia dito o CEO Brasil da empresa, Fernando Matias, no lançamento do programa de assinatura mensal, a Easy vai continuar a oferecer as mesmas condições e descontos iniciais. A expectativa era de que o preço das corridas fosse menor em grandes cidades.

Matias, contudo, argumenta que a empresa preferiu seguir outro caminho: quer ter um preço menor em todas as corridas de forma fixa. “Hoje praticamos um preço que é, em média, 30% menor do que o de táxis. Queremos ampliar esse desconto para 50%”.

O executivo diz que o movimento da empresa começou com ações pontuais de marketing. “Nas duas últimas semanas fizemos ações de desconto nas quais o preço foi diminuído para este patamar. Pretendemos fazer mais ações do tipo até tornar os preços mais baixos todos os dias”. No entanto, Matias não dá uma previsão de quando isso irá acontecer.

Como a empresa pretende manter o desconto oferecido no Club Easy, quando o patamar de preços praticados nas corridas pelo aplicativo baixar, consequentemente o desconto será maior proporcionalmente, explica Matias.

O “Club Easy” oferece aos usuários do aplicativo três opções de planos: Ouro, Prata e Bronze. O plano Bronze, mais barato, custa 24,99 reais por mês e dá direito a 10 corridas com 4 reais de desconto fixo em cada. Já o plano Prata permite realizar 20 corridas com 5 reais de desconto em cada, por 49,99 mensais. No plano mais caro, o Ouro, o usuário pode fazer 30 corridas com desconto fixo de 6 reais em cada ao pagar 99,99 ao mês.

Sem aderir ao plano, o cliente que fizer 30 corridas de 6 reais cada uma terá que desembolsar 180 reais. Ou seja, o desconto concedido pelo plano Ouro é de 80,01 reais. Nos planos Prata e Bronze, o usuário paga 50,01 reais e 15,01 reais a menos, respectivamente, caso faça todas as corridas previstas em cada plano.

Para quem fizer a assinatura nos próximos 30 dias a partir desta segunda, os três primeiros meses do benefício continuarão a ser gratuitos.

O “Club Easy” terá outras vantagens além dos descontos, que ainda não foram definidas pela empresa. “Estamos buscando inicialmente oferecer um preço mais baixo no clube para quem utilizar meios de pagamentos de parceiros, como o Santander e a Visa”.

Até agora, nenhum concorrente anunciou um plano de fidelidade semelhante ao da Easy.

Comodidade como diferencial

Apesar de anunciar que deseja reduzir os preços praticados no app, Matias pontua que a empresa não busca ter o preço mais baixo entre os concorrentes. “Queremos manter um padrão de qualidade de motoristas, diferente de outros competidores, que pioraram neste quesito“.

Para manter a qualidade, Matias diz que a Easy definiu um limite de viagens que podem ser canceladas por semana por cada motorista, número que é constantemente monitorado pela empresa. Além disso, conta, se a nota do motorista começar a cair no app, a empresa oferece cursos de reciclagem. “Mas caso a nota fique muito ruim, ele pode ser impedido de fazer viagens pelo app”.

Matias cita como vantagem dos táxis a possibilidade de transitar em corredores de ônibus.

Como aderir ao programa

A adesão ao clube de benefícios da empresa pode ser feita diretamente no aplicativo e paga através do cartão de crédito já cadastrado na plataforma. A cobrança será automática, todos os meses, na fatura do cartão.

Ao aderir a um dos planos, o passageiro terá direito a fazer um número determinado de corridas com descontos fixos durante 30 dias. A assinatura poderá ser cancelada a qualquer momento.

Além dos descontos, todos os usuários do aplicativo que aderirem ao “Club Easy” vão ter atendimento prioritário e acesso a parcerias exclusivas entre a Easy e outras companhias, que ainda estão em fase de negociação.