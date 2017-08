Planejar lança curso de planejamento financeiro a distância

Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar) lançou um curso de planejamento financeiro a distância voltado a profissionais que desejam atuar na área ou reciclar os seus conhecimentos. Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar) lançou um curso dea distância voltado a profissionais que desejam atuar na área ou reciclar os seus conhecimentos.

O curso é o primeiro no Brasil a reunir, em uma só plataforma, todos os conceitos do planejamento financeiro da teoria à prática, e ao mesmo tempo a possibilidade de relacionamento com outros planejadores.

As inscrições vão até 31 de agosto, sendo que quem se inscrever até amanhã, dia 24, terá 25% de desconto. As aulas começam no dia 11 de setembro.

Segundo a Planejar, trata-se de um curso que vai além da gestão do dinheiro. “É uma plataforma de conhecimento que agrega planejadores em uma comunidade e que contempla também o planejamento financeiro sob o ponto de vista das relações humanas, realização de sonhos com a ajuda de um profissional qualificado, e o atendimento ao cliente”, diz Eduardo Forestieri, diretor da associação.

“Queremos fomentar a qualificação profissional e a consciência da importância do papel holístico do planejador financeiro na vida da pessoa que procura essa especialidade para ajudá-lo”, enfatiza .

O curso está dividido em oito módulos com temas relacionados ao processo do planejamento financeiro.

Eles incluem o Planejamento Financeiro Integrado, a Gestão de Riscos, a Gestão de Ativos, o Planejamento de Aposentadoria, o Planejamento Tributário, o Planejamento Sucessório, a Síntese, Recomendação, Implementação e a Revisão do Plano Financeiro.

No total, são 60 horas de duração.

Em todos os módulos, é possível participar de atividades colaborativas entre todos, ter acesso à biblioteca com conteúdos relacionados ao tema produzidos pela Planejar ou pelos próprios participantes, fóruns de discussão, aulas interativas, apostilas e desenvolver, simultaneamente, o passo a passo de um planejamento financeiro, por meio de um simulador.

A Planejar é a única entidade filiada à FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais da certificação, que abrange os seguintes tópicos: Planejamento Financeiro, Gestão de Ativos e Investimentos, Planejamento de Aposentadoria, Gestão de Riscos e Seguros, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório.

Recentemente, a certificação CFP® passou a ser reconhecida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e agora é válida para os Administradores Estatuários Tecnicamente Qualificados (AETQs), diretores de investimentos e demais responsáveis pela aplicação de recursos de Fundos de Pensão, além dos membros da diretoria executiva e membros dos conselhos deliberativo e fiscal dessas entidades.

A Planejar tem ainda convênio com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que apoia e contribui com as iniciativas na área de Educação Financeira.