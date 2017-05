Peugeot oferece R$ 500 para quem optar pelos concorrentes

Repetindo uma ação realizada em 2015, a Peugeot volta a oferecer R$ 500 para quem não comprar um 208 ou um 2008 após a realização de um test drive dos modelos.

O desafio, que visa buscar novos clientes para a marca, será realizado durante todo o mês de maio nas concessionárias Peugeot – porém, há regras para a participação.

Antes de mais nada, para participar, o cliente em potencial deve entrar em contato com uma concessionária da marca para agendar um test drive (ou Emotion Drive, como a Peugeot adota) em um dos modelos participantes: 208 ou 2008. Feita a avaliação dinâmica, o cliente volta para casa e decide se fechará ou não negócio em um dos franceses.

Caso prefira ocupar sua garagem com um concorrente, ele leva R$ 500. Para comprovar a compra de outro carro, o participante deve voltar à concessionária onde realizou o cadastro, em até sete dias, munido da nota fiscal e do comprovante de registro do veículo escolhido. A partir daí, o dinheiro será depositado em uma conta corrente no prazo de até dez dias úteis.

Uma terceira regra diz respeito aos concorrentes participantes, listados oficialmente pela Peugeot. Ganha o dinheiro quem deixar de levar um 208 para comprar os seguintes modelos: Chevrolet Onix 1.4, Citroën C3 1.2 ou 1.6, Ford Fiesta 1.6, Honda Fit 1.5, Hyundai HB20 1.6 ou VW Fox 1.6.

No caso do 2008, participam: Honda HR-V, Jeep Renegade 1.8, Ford EcoSport 1.6, Renault Duster 1.6, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, Nissan Kicks e Renault Captur.

