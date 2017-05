Os preços de venda dos imóveis nos leilões da Caixa em 20 cidades

São Paulo – O preço de venda de imóveis que vão a leilão pela Caixa são, em média, 30% mais baixos do que o valor avaliado pelo banco, de acordo com levantamento da plataforma para venda de imóveis retomados pelos bancos Resale, feito em 20 cidades para EXAME.com.

O principal apelo de um imóvel retomado pelo banco é o seu preço de venda. Neste preço pode ser descontado o valor da dívida já pago pelo antigo proprietário, mais os encargos, multas e despesas que o comprador terá com a retomada, pois o imóvel pode ainda estar ocupado pelo ex-mutuário (o que ocorre em 90% dos casos).

O desconto obtido na compra do imóvel nos leilões é calculado ao subtrair preço de venda do preço de avaliação feito pelo banco. “Como geralmente o banco avalia o imóvel por um preço menor do que o seu preço de mercado para conceder o crédito, esse desconto pode ser até maior se comparado ao preço de mercado do imóvel”, diz Marcelo Prata, fundador da Resale.

O maior desconto médio (37%) é observado nas cidades do Nordeste e Norte (30,6%). Já no Centro-Oeste o desconto médio dos imóveis na hora da venda é de 28,8%, enquanto no Sudeste é de 25,9% e, no Sul, 24,7%. No Distrito Federal, o desconto é de, em média, 24,4%.

Veja no gráfico abaixo o valor médio do imóvel avaliado pelo banco, o valor médio de venda nos leilões e o desconto em relação ao primeiro preço em 11 capitais e no Distrito Federal. Mais abaixo, a tabela completa com todos os dados do levantamento.

A Resale monitorou os imóveis colocados à venda pela Caixa Econômica Federal nos meses de março e abril. Foram cerca de 10 mil imóveis, divididos nas modalidades de leilão, concorrência pública e venda direta. A Caixa é o maior banco de crédito imobiliário do país, responsável por 67% do mercado.

Dos imóveis analisados, a maioria (59%) são casas, enquanto 31,9% são apartamentos e 6,8% são terrenos.

O levantamento escolheu as 20 cidades brasileiras que também são monitoradas pelo índice FipeZap. Dessa forma, é possível traçar paralelos de comportamento de preços na região com o comportamento observado nos leilões.

CIDADE % DO TIPO DE IMÓVEIS MÉDIA DE DESCONTO MÉDIA DO VALOR DO IMÓVEL (R$) MÉDIA DO VALOR MÍNIMO DE VENDA (R$) Belo Horizonte -17,53% 288.469 238.015 Apartamento 70% -17,92% 249.095 203.197 Casa 22% -20,69% 390.344 316.623 Brasilia -24,37% 313.271 234.912 Apartamento 64% -20,69% 282.652 223.172 Casa 27% -31,08% 395.667 274.788 Campinas -19,50% 281.184 241.774 Apartamento 67% -24,25% 243.775 195.361 Casa 33% -10,00% 356.000 334.600 Contagem -17,75% 198.188 160.822 Apartamento 74% -15,41% 168.899 142.624 Casa 20% -21,36% 292.366 226.693 Curitiba -15,27% 379.215 316.275 Apartamento 55% -19,08% 238.958 194.087 Casa 34% -9,68% 443.043 369.178 Florianópolis -19,45% 762.807 677.127 Apartamento 64% -22,22% 492.033 388.977 Casa 14% -31,15% 363.500 242.245 Fortaleza -22,22% 282.829 221.089 Apartamento 36% -21,01% 209.307 164.835 Casa 64% -22,90% 323.914 252.525 Goiânia -28,21% 193.785 148.693 Apartamento 42% -22,41% 192.288 150.110 Casa 56% -31,93% 192.811 147.960 Niterói -36,77% 302.194 198.307 Apartamento 44% -22,25% 301.522 228.615 Casa 56% -48,38% 302.731 174.061 Porto Alegre -29,81% 271.247 199.058 Apartamento 78% -31,78% 221.686 160.782 Casa 18% -22,28% 503.236 377.287 Recife -18,17% 387.248 313.767 Apartamento 92% -18,00% 311.221 253.306 Casa 8% -20,00% 1.223.542 978.834 Rio de Janeiro -30,24% 300.866 221.627 Apartamento 68% -28,07% 259.855 192.633 Casa 26% -35,14% 382.842 275.712 Salvador -29,99% 163.362 119.624 Apartamento 71% -28,28% 176.695 131.551 Casa 23% -37,37% 138.160 93.733 Santo André -15,13% 786.261 637.814 Apartamento 39% -13,51% 342.843 295.173 Casa 50% -14,20% 525.298 460.622 Santos -25,00% 365.279 280.643 Apartamento 83% -28,00% 363.435 269.361 Casa 17% -10,00% 374.500 337.050 São Bernardo do Campo -6,25% 306.487 286.339 Apartamento 69% -6,36% 233.071 218.175 Casa 19% -10,00% 528.333 475.500 São Caetano do Sul -5,00% 438.543 425.689 Apartamento 50% -10,00% 257.086 231.377 Casa 50% 0,00% 620.000 620.000 São Paulo -13,75% 376.755 320.464 Apartamento 50% -12,19% 306.628 259.090 Casa 46% -15,01% 428.600 367.443 Vila Velha -18,57% 403.419 357.290 Apartamento 38% -10,00% 302.799 258.999 Casa 15% -13,18% 1.338.723 1.270.060 Vitória -20,00% 166.105 132.884 Apartamento 100% -20,00% 166.105 132.884

Mercado aquecido

Marcelo Prata, fundador do Resale, afirma que, com o aumento do número de imóveis retomados em função da crise, os bancos enfrentam maior dificuldade em negociar seus estoques, o que pode render bons descontos.

O número de imóveis retomados, somente pela Caixa, saltou de 8.775 em 2015 para 15.881 em 2016, um crescimento de 80,9%. A alta do desemprego e a queda da renda estão entre os principais fatores para o aumento da inadimplência e, por consequência, das retomadas. Como consequência, o mercado de imóveis retomados.

A Resale pretende monitorar os preços de imóveis retomados que são vendidos em leilões mensalmente, como forma de dar mais informação e, consequentemente, maior acesso ao mercado para o investidor de porte médio. “Muitas vezes ele não sabe onde pesquisar oportunidades e teria de olhar cada edital”.

A ideia é também incluir, no futuro, dados sobre imóveis vendidos por outros bancos, leilões judiciais e também aqueles realizados por órgãos públicos. A plataforma também lançou um aplicativo com as mesmas funcionalidades do site para facilitar o monitoramento dos imóveis.

Compra exige paciência e assessoria

Os leilões de imóveis não são para qualquer um. “Não é o tipo de compra para quem quer sair do aluguel e muito menos para quem quer entrar rápido no imóvel. Como 90% deles estão ocupados, o processo para retirada do ex-mutuário leva tempo e pode ser necessário o serviço de um advogado”, diz Prata.