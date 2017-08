Os países para onde vale a pena viajar com escala

São Paulo – Parece óbvio que passagens aéreas com escala para o exterior são mais baratas que voos diretos, mas nem sempre. As viagens com paradas são mais vantajosos somente em 60% dos casos, segundo um levantamento do buscador global de viagens Skyscanner.

O levantamento comparou a diferença de preço entre voos diretos e com escala, quando o avião aterrissa em uma ou mais cidades antes do destino final, mas não é necessário deixar a aeronave.

As passagens com escala para a Cidade do México apresentaram a maior variação de preço em relação aos voos diretos. As viagens com escala para a cidade são 25% mais baratas, em média.

O preço médio das passagens com paradas para Lisboa também é mais baixo que o valor dos voos diretos para a cidade. A economia é de 16%, em média.

Já para rotas mais curtas, os voos diretos tendem a ser mais baratos do que os voos com escala. Para Buenos Aires, por exemplo, as passagens sem paradas custam 12% menos, em média.

Isso também acontece em viagens operadas por muitas companhias aéreas, para destinos como Madri, por exemplo, para onde os voos diretos são 12% mais baratos, em média.

“Normalmente, o preço é influenciado pela disponibilidade dos voos e pela procura por passagens. O importante é o viajante avaliar, além do preço, se a parada vale a pena pelo tempo que ele tem disponível”, diz Tahiana Rodrigues, gerente de comunicação do Skyscanner.

A pesquisa considerou o preço de passagens para os destinos internacionais mais buscados por brasileiros, comprados entre os dias 1º de janeiro de 2016 e 30 de junho de 2017. Confira a seguir a diferença de preço entre voos diretos e com escola para os destinos internacionais mais procurados por brasileiros, segundo o Skyscanner:

Voos com escala mais baratos que voos diretos

Destino Diferença de preço Cidade do México 25% Amsterdã 15% Lisboa 15% Miami 12% Orlando 12% Paris 11% Roma 11% Nova York 7%

Voos diretos mais baratos que voos com escala