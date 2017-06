Os melhores fundos de renda fixa que cabem no seu bolso

São Paulo – A maior dificuldade de quem tem algum dinheiro guardado e quer investir é saber o que fazer com ele. Se o seu perfil de investidor for conservador, os fundos de renda fixa são os mais indicados, já que a forma de remuneração é determinada no momento da aplicação. Mas como saber qual a melhor alternativa?

Levantamento da associação de consumidores Proteste apontou o Órama Inflação IPCA FI Renda Fixa LP, da BNY Mellon, como o melhor fundo entre os mais conservadores. Em segundo lugar ficou o BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI Renda Fixa, do BTG Pactual.

Foram avaliados todos os fundos de renda fixa considerados mais conservadores, segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), das categorias simples, indexado, duração baixa e média, soberano e grau de investimento.

Na amostra, também foram considerados apenas os fundos abertos ao público em geral, com aplicação inicial mínima entre 1.000 reais e 25 mil reais e com liquidez de até três dias —ou seja, o prazo em que o dinheiro estará disponível ao investidor após o pedido de resgate.

“Uma vez determinado os fundos da amostra, utilizamos o Índice de Sharpe para selecionar as melhores opções”, explica a economista Veronica Dutt-Ross, pesquisadora da Proteste. “Quanto maior o índice de Sharpe do fundo, melhor.”

O Índice de Sharpe é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento. No caso da renda fixa, o parâmetro de risco utilizado é o CDI, e o retorno determinado pela Proteste foi dos últimos dois anos até abril de 2017, já descontadas as taxas.

A seguir, veja os sete fundos de renda fixa conservadores mais indicados pela Proteste:

Fundo Aplicação inicial, em R$ Taxa de admnistração Taxa de performance Rentabilidade nos últimos dois anos*, em % Índice de Sharpe** Órama Inflação IPCA FI Renda Fixa LP/BNY Mellon 1.000 0,3 – 15,29 0,61 BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI Renda Fixa/BTG Pactual 3.000 0,2 – 15,3 0,5 MB Master FI Referenciado DI LP/Mercantil do Brasil Corretora 5.000 0,3 – 13,91 0,29 WM IMA-Geral FI Renda Fixa/Citibank DTVM 15.000 1,27 – 14,7 0,24 BB Estilo Índice de Preço FIC Renda Fixa LP/BB Gestão de Recursos DTVM 20.000 0,8 – 15,24 0,21 Icatu Vanguarda Gold FI Renda Fixa LP/BEM DTVM 20.000 0,15 20% sobre o que exceder o CDI 13,6 -0,38 JMalucelli Executivo FI Renda Fixa Referenciado DI/Jmalucelli Investimentos 1.000 0,5 – 13,12 -10,45

“O fundo que está em último na tabela tem o índice de Sharpe muito abaixo dos demais. Isso ocorre porque existiam outros fundos entre o penúltimo e ele, mas que exigiam aplicações mínimas mais elevadas, por isso foram descartados”, comenta a economista.

Taxas

Mesmo sendo considerados investimentos conservadores, é importante prestar atenção às taxas antes de aplicar em um fundo de renda fixa. Se a taxa de administração for alta, o fundo pode render tão pouco quanto a poupança, ou até menos que a caderneta.

Entre os fundos avaliados pela Proteste, o que apresentou a menor taxa de administração foi o Icatu Vanguarda Gold FI Renda Fixa LP, da BEM DTVM, de 0,15% ao ano. Já o fundo com a maior taxa de administração foi o BB Renda Fixa LP 100, de 3,8% ao ano.

“Os fundos com taxa de administração acima de 2% oferecem grande risco de terem rentabilidade inferior à poupança”, afirma Dutt-Ross.

Também é preciso se atentar às taxas de performance, que são uma espécie de remuneração adicional ao gestor pelo tanto que ele supera um determinado objetivo. Ou seja, se a meta for superar o CDI, quando o fundo atingir esse alvo o gestor vai ganhar um percentual do valor excedente.

Apenas dois fundos da amostra da Proteste cobram taxa de performance, que é de 20% sobre o que exceder o CDI. São eles o Icatu Vanguarda Gold FI Renda Fixa LP e o Sparta Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado.