Os destinos mais em conta para visitar em cada mês do ano

São Paulo – Você tem uma lista de destinos favoritos no continente americano, mas não sabe quando é a melhor época para viajar, considerando seu orçamento? O site Booking.com deu uma mãozinha e levantou os 12 lugares com melhor custo-benefício para ir em cada mês do ano.

De acordo com o site, foram considerados os preços médios de acomodações 4 estrelas nas cidades mais famosas da América do Norte e do Sul, medidos entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016.

Em seguida, para chegar em quais cidades recomendar para cada mês, o Booking.com considerou a flutuação geral de preço anual para determinar as melhores semanas para se hospedar nos destinos escolhidos.

“Estas nem sempre foram as semanas mais baratas do ano (porque as semanas mais baratas às vezes coincidem com o pior clima), mas ainda assim tinham os preços e temperaturas atraentes comparadas a outras semanas na mesma cidade. E fatores como eventos locais e feriados também foram levados em conta porque podem afetar os preços das acomodações”, explicou o site.

Veja abaixo os 12 destinos selecionados para cada mês.

Janeiro: Rio de Janeiro (Brasil)

Diária média na última semana de janeiro: R$ 431

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 64% mais barata

Fevereiro: Buenos Aires (Argentina)

Diária média na última semana de fevereiro: US$ 69

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 22% mais barata

Março: Nova York (EUA)

Diária média na primeira semana de março: US$ 225

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 36% mais barata

Abril: Honolulu (Havaí, EUA)

Diária média na primeira semana de abril: US$ 150

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 31% mais barata

Maio: San Diego (EUA)

Diária média na primeira semana de maio: US$ 205

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 38% mais barata

Junho: Miami (EUA)

Diária média na terceira semana de junho: US$ 130

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 52% mais barata

Julho: Chicago (EUA)

Diária média na primeira semana de julho: US$ 181

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 43% mais barata

Agosto: San Francisco (EUA)

Diária média na última semana de agosto: US$ 118

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 23% mais barata

Setembro: Nova Orleans (EUA)

Diária média na primeira semana de setembro: US$ 158

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 44% mais barata

Outubro: San Antonio (EUA)

Diária média na primeira semana de outubro: US$ 168

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 28% mais barata

Novembro: Austin (EUA)

Diária média na última semana de novembro: US$ 184

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 57% mais barata

Dezembro: Los Angeles (EUA)

Diária média nas duas primeiras semanas de dezembro: US$ 200

Diferença em relação à semana mais cara do ano: 38% mais barata