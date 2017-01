Os carros mais fáceis e baratos para consertar em 2016

São Paulo – O Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi) analisou a relação entre custo e facilidade de reparo de 33 carros ao longo de 2016. Segundo o ranking, os três modelos que foram mais baratos e fáceis de consertar no ano passado são fabricados pela Volkswagen: UP!, Cross UP! e o Novo Fox.

Carros mais fáceis e baratos para consertar permitem ao comprador economizar com o seguro, por exemplo, já que custos com reparos têm influência sobre o preço da proteção.

Como é elaborado o índice

Para chegar ao índice de reparabilidade, o Cesvi testa como cada modelo reage a uma batida leve. Colisões deste tipo correspondem a 75% das ocorrências registradas nas grandes cidades. O indicador varia de 10 a 60. Quanto menor a nota, mais fácil e barato é o conserto do carro.

Os carros foram analisados por solicitações das próprias montadoras. O estudo contempla veículos fabricados no Brasil, Mercosul e também importados. Estão excluídos modelos fora de linha de produção, esportivos fora-de-série, picapes e utilitários com peso superior a 2,300 kg. A atualização do ranking é feita mensalmente.

Confira nas fotos a seguir os dez modelos que receberam as melhores notas em 2016, segundo o Cesvi:

1º) Volkswagen UP!

Índice: 10

Categoria: Hatch compacto

2º) Volkswagen Cross UP!

Índice: 10

Categoria: Hatch compacto off-road

3º) Volkswagen Novo Fox

Índice: 16

Categoria: Hatch compacto

4º) Citroën Novo C3 Hatch

Índice: 17

Categoria: Hatch compacto

5º) Toyota Etios Sedan

Índice: 17

Categoria: Sedan compacto

6º) Volkswagen Spacefox

Índice: 18

Categoria: SW compacta

7º) Volkswagen Novo Gol

Índice: 19

Categoria: Hatch compacto

8º) Toyota Etios Hatch

Índice: 20

Categoria: Hatch compacto

9º) Peugeot 208

Índice: 20

Categoria: Hatch compacto

10º) Chery New QQ

Índice: 21

Categoria: Hatch compacto

Os modelos analisados pelo Cesvi foram: Volkswagen UP!, Volkswagen Cross UP!, Volkswagen Novo Fox, Citroën Novo C3 Hatch, Toyota Etios Sedan, Volkswagen Spacefox, Volkswagen Novo Gol, Toyota Etios Hatch, Peugeot 208, Chery New QQ, Chery Novo Celer, Volkswagen Nova Saveiro cabine simples, Volkswagen Nova Saveiro cabine dupla, Chery Novo Celer Sedan, Volkswagen Voyage, Chevrolet Onix, Chevrolet Prisma, Renault Sandero, Peugeot 2008, Ford New Fiesta, Citroën C3 Picasso, Suzuki Jimny, Nissan Novo Sentra, Peugeot 408, Ford Ecosport, Fiat Novo Uno, Fiat Grand Siena, Fiat Palio Fire, Fiat Bravo, Fiat Linea, Peugeot 308, Fiat Novo Palio e Citroën C4 Lounge.

Metodologia

Os veículos de uma mesma categoria passam por testes de impacto em baixa velocidade (15 km/h), nos quais há colisão da dianteira esquerda e da traseira direita.

Depois da batida, o carro é levado a uma oficina, onde são analisados os danos, o tempo e o custo do reparo, além dos preços das peças que terão de ser substituídas.

O conserto do impacto dianteiro tem 60% de peso no índice, enquanto a batida traseira representa 25%. O custo de uma cesta com 15 peças que costumam ser mais danificadas e o valor da mão de obra equivalem a 15% do cálculo.