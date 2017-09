Os bairros onde o metro quadrado é mais caro em cada região de SP

São Paulo — O preço médio do metro quadrado para venda em São Paulo chegou a 6.882 reais no mês passado, uma alta de 0,6% em relação ao mesmo período de 2016, segundo dados da plataforma imobiliária VivaReal.

Em alguns bairros da cidade, o valor do metro quadrado pode ser bem maior do que isso. Vila Nova Conceição é onde ele é mais caro: 16.527 reais, 0,3% acima do preço registrado em julho, de 6.863 reais.

O Jardim Europa tem o segundo metro quadrado mais salgado de São Paulo para venda, de 15.625 reais. Em seguida, está o Jardim Luzitânia (13.636 reais). Entre os 10 bairros com o metro quadrado mais caro da cidade, oito ficam na zona sul e dois na zona oeste.

Veja abaixo o preço médio do metro quadrado nos dez bairros mais caros de cada região da cidade de São Paulo em agosto, segundo o site VivaReal.

Centro

Bairro Preço médio do m² para venda, em R$ Cerqueira César 10.769 Consolação 10.000 Higienópolis 9.643 Aclimação 8.442 Morro dos Ingleses 8.429 Bela Vista 8.402 Santa Cecília 8.123 Centro 7.853 Vila Buarque 7.495 Luz 7.209

Zona oeste

Bairro Preço médio do m² para venda, em R$ Jardim Europa 15.652 Jardim Paulistano 12.853 Pinheiros 10.784 Vila Madalena 10.541 Alto de Pinheiros 9.740 Vila Romana 9.663 Sumarezinho 9.647 Vila Cordeiro 9.635 Pompeia 9.559 Vila Anglo Brasileira 9.494

Zona sul

Bairro Preço médio do m² para venda, em R$ Vila Nova Conceição 16.527 Jardim Luzitânia 13.636 Itaim Bibi 12.151 Jardim América 11.714 Vila Olímpia 11.556 Vila Uberabinha 11.111 Vila Gertrudes 11.029 Cidade Monções 11.000 Jardim Paulista 10.679 Moema 10.563

Zona leste

Bairro Preço médio do m² para venda, em R$ Jardim Anália Franco 8.358 Vila Gomes Cardim 7.600 Vila Regente Feijó 7.429 Alto da Mooca 7.155 Vila Bertioga 7.089 Vila Canero 7.035 Parque da Vila Prudente 7.000 Móoca 6.853 Tatuapé 6.850 Quarta Parada 6.808

Zona norte