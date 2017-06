Os bairros mais caros e baratos para alugar imóvel em São Paulo

São Paulo – O preço médio do aluguel de um apartamento de 60 metros quadrados em São Paulo é de 2.120 reais, segundo a plataforma imobiliária VivaReal. Achou que está pagando caro demais? Talvez seja a hora de mudar de zona ou de bairro.

Que tal morar no Centro? Os preços dos imóveis anunciados para locação nos bairros da região caíram 1,8% em maio, segundo a pesquisa mensal de preços dos imóveis do VivaReal.

Para fugir dos aluguéis mais altos, melhor sair da da zona Sul e da zona Oeste, onde o metro quadrado encareceu 0,7%e 0,8% no período, respectivamente. Os oito bairros mais caros em São Paulo para morar de aluguel ficam na zona Sul. No topo da lista, estão Indianópolis, Vila Nova Conceição e Cidade Monções.

Nas zonas Leste e Norte, as regiões mais baratas para alugar imóvel em São Paulo, o preço de locação se manteve estável em maio.

É claro que não é só o valor do aluguel que conta nessa escolha. É importante colocar na balança os custos com transporte, para, no fim das contas, o barato não sair caro.

A seguir, confira os bairros mais caros e baratos em cada zona de São Paulo para alugar imóvel, segundo o VivaReal:

Centro

Bairro Preço médio de um apartamento de 60 metros quadrados Cerqueira Cesar R$ 3.000,00 Consolação R$ 2.914,29 Bela Vista R$ 2.700,00 Vila Buarque R$ 2.250,00 Santa Ifigênia R$ 2.239,29 Higienópolis R$ 2.100,00 Santa Cecilia R$ 2.000,00 Campos Elíseos R$ 2.000,00 Liberdade R$ 1.986,67 Centro R$ 1.950,00

Zona Sul

Bairro Preço médio de um apartamento de 60 metros quadrados Indianópolis R$ 4.166,67 Vila Nova Conceição R$ 4.000,00 Cidade Monções R$ 3.915,71 Vila Olímpia R$ 3.870,97 Itaim Bibi R$ 3.870,97 Jardins R$ 3.428,57 Vila Uberabinha R$ 3.428,57 Brooklin R$ 3.243,24 Moema R$ 3.120,00 Paraíso R$ 3.000,00

Zona Oeste

Bairro Preço médio de um apartamento de 60 metros quadrados Jardim Europa R$ 3.207,14 Pinheiros R$ 3.200,00 Jardim Paulistano R$ 3.083,72 Água Branca R$ 2.321,43 Barra Funda R$ 2.272,73 Vila Madalena R$ 2.213,11 Vila Leopoldina R$ 2.131,58 Sumarezinho R$ 2.093,02 Pompéia R$ 2.053,71 Vila Romana R$ 1.971,43

Zona Leste

Bairro Preço médio de um apartamento de 60 metros quadrados Jardim Anália Franco R$ 1.829,27 Brás R$ 1.800,00 Parque da Mooca R$ 1.568,18 Tatuapé R$ 1.542,86 Vila Bertioga R$ 1.500,00 Belenzinho R$ 1.500,00 Alto da Móoca R$ 1.500,00 Móoca R$ 1.500,00 Vila Regente Feijó R$ 1.500,00 Vila Gomes Cardim R$ 1.496,74

Zona Norte