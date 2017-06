Os 10 bancos que oferecem CDBs com as maiores rentabilidades

São Paulo – O buscador de investimentos Yubb realizou um levantamento dos bancos que oferecem os CDBs com as maiores rentabilidades médias mensais, para quem quer investir até 5 mil reais por até um ano.

O banco Máxima ficou em primeiro lugar no ranking, com taxa de retorno média de 110,66% do CDI ao mês. A pesquisa considerou a rentabilidade média oferecida por cada banco nos últimos seis meses, sem descontar Imposto de Renda no resgate.

Os CDBs são investimentos de renda fixa, de baixo risco, ideais para investidores mais conservadores. Ao investir em um CDB, o banco capta o seu dinheiro e empresa para outras pessoas, por juros altos. Em troca, oferece uma taxa de retorno a você, indexada à taxa DI, também chamada de CDI.

Isso significa que o banco paga certo percentual dessa taxa, muito próxima à Selic, atualmente em 10,25% ao ano. Se esse percentual for maior que 100%, significa que você vai receber um retorno maior que a Selic, taxa referência na economia.

É mais fácil conseguir um CDB que pague bem em bancos menores, fora dos grandes bancos. Essas instituições oferecem taxas maiores para atrair investidores.

Não importa o banco escolhido, os CDBs contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que, em caso de quebra da instituição, reembolsa aos seus investidores perdas de até 250 mil reais por CPF.

Vale destacar que vários CDBs não oferecem liquidez diária, ou seja, não permitem resgatar o dinheiro a qualquer momento.

A seguir, confira o ranking dos bancos que oferecem CDBs com as maiores rentabilidades médias, para aplicar até 5 mil reais por até um ano: