Os 10 bairros de SP onde o preço dos imóveis mais caiu e subiu

São Paulo – O mercado imobiliário do bairro Tucuruvi, na zona Nordeste, foi o que sofreu a maior valorização em São Paulo em 2016. Já a maior queda de preço nos imóveis à venda aconteceu no bairro Vila Moraes, no distrito da Saúde.

O levantamento do portal imobiliário Imovelweb analisou o comportamento dos preços em 417 bairros de São Paulo, a partir do preço médio do metro quadrado à venda anunciado no site em 2016. A pesquisa chegou a dez bairros que tiveram os resultados mais extremos, o que pode ajudar quem está à procura de um imóvel a focar suas buscas.

Nos cinco bairros que tiveram a maior queda de preço, o valor médio do metro quadrado não passa de 6 mil reais. Já entre os cinco que tiveram os maiores aumentos, dois são bairros nobres de São Paulo: Bela Vista e Vila Madalena, onde o preço médio do metro quadrado passa dos 8 mil reais e dos 10 mil reais, respectivamente.

Apesar da variação significativa em alguns bairros, em geral, os preços do mercado imobiliário estão estáveis, o que pode oferecer boas oportunidades para o consumidor, como destaca o CEO do Imovelweb, Mateo Cuadras.

Em 2016, os preços dos imóveis no Brasil sofreram o menor aumento histórico em um ano, segundo o Índice FipeZap. Em São Paulo, a valorização foi de apenas 0,41%, valor significativamente abaixo da inflação esperada para o ano no Brasil, de 6,4%.

Isso significa que é um bom momento para o consumidor pesquisar bastante para fechar um bom negócio e não aceitar a primeira proposta antes de barganhar.

Confira a seguir os cinco bairros onde o preço dos imóveis mais caiu em 2016:

Bairro Onde fica Queda em um ano Preço médio do metro quadrado em 2016 Vila Moraes No distrito da Saúde, na zona Sudeste -4,3% R$ 5.619 Vila Aricanduva No distrito de Vila Matilde, na zona Leste -4,0% R$ 5.445 Jaraguá No distrito de Jaraguá, na zona Noroeste -2,9% R$ 4.831 Pirituba No distrito de Pirituba, na zona Noroeste -1,8% R$ 5.888 Jardim Aricanduva No distrito de São Mateus, na zona Leste -1,6% R$ 5.216



Veja os cinco bairros onde o preço dos imóveis mais subiu no ano passado: