Onde obter ajuda de graça para declarar seu Imposto de Renda

São Paulo – Durante o mês abril, reta final do prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda 2017, faculdades de São Paulo oferecem plantões gratuitos de atendimento a contribuintes que estão batendo cabeça para acertar as contas com o Leão.

Na maioria dos casos, os participantes devem levar documentos para fazer o preenchimento correto da declaração na hora. Como os documentos solicitados nas consultas podem variar de uma instituição para outra, recomenda-se que o interessado informe-se previamente.

Mas lembre-se: ainda que um profissional o ajude a preencher sua declaração de IR, a responsabilidade pelos dados fornecidos à Receita é sua. Então cheque tudo antes de entregar o documento.

Veja a seguir alguns dos serviços que ainda estão disponíveis em São Paulo.

FECAP

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado promoverá plantões para ajuda no preenchimento do formulário do IRPF durante o mês de abril.

Alunos da instituição, principalmente dos cursos de Ciências Contábeis e de Administração, supervisionados por um professor, serão os responsáveis por ajudar no preenchimento e no envio do Imposto de Renda individual dos presentes.

Para participar, é preciso inscrever pelo e-mail extensao@fecap.br e agendar um dia e horário. No dia marcado, será preciso levar um quilo de alimento perecível, que será doado a instituições de caridade.

Datas: 08/04 das 9 às 13h; 10/04, 12/04, 17/04, 18/04, 19/04, 26/04 e 28/04 das 15h30 às 18h30.

Local: FECAP Campus Liberdade – Avenida Liberdade, número 532.

Trevisan

A Trevisan Escola de Negócios oferecerá auxílio gratuito à população para preencher a declaração do Imposto de Renda. Os atendimentos serão realizados no sábado, 08 de abril, na Unidade Tiradentes, em São Paulo.

Os interessados passarão por uma triagem, onde terão orientações sobre todos os documentos necessários para a elaboração da declaração. É preciso agendar um dia e horário pelo telefone (11) 3138-5200.

No dia agendado, os contribuintes deverão levar os documentos necessários e um pen drive para a gravação do formulário da declaração, além de um quilo de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados para associação de crianças carentes Santo Agostinho.

Data: 08 de abril 2017.

Local: Avenida Tiradentes, número 998, 7º andar, Luz, São Paulo.

UNICID

A Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) realiza um “Plantão Fiscal” até 27 de abril para receber os contribuintes e auxiliar na declaração do IR. Para participar, basta realizar o agendamento pelo telefone (11) 2178-1288.

Desde o início de março, a UNICID também responde dúvidas através dos e- mails imposto.renda@unicid.edu.br e naf.unicid@unicid.edu.br. Os retornos são realizados pelos estudantes, com orientação dos docentes da instituição.

Para os atendimentos presenciais, será preciso comparecer ao local no dia e hora agendados com leite em pó ou fraldas geriátricas, que serão doados.

Dias disponíveis para o agendamento até 27 de abril: segunda-feira das 7h30 às 11h e das 15h às 22h; terça a quinta-feira das 15h às 22h; sexta-feira das 14h às 22h.

Local: NAF – Rua Cesário Galeno, números 448/475, Tatuapé. Mezanino do 2º andar, bloco Alfa.

UMC Universidade

A UMC Universidade promove, no dia 08 de abril, um mutirão para atendimento aos interessados em receber ajuda para declarar o Imposto de Renda 2017.

O serviço será oferecido gratuitamente a todos que comparecerem ao Campus da Universidade, localizado próximo à Ceagesp e à Estação Imperatriz Leopoldina da CPTM, munidos dos documentos necessários para realizarem a declaração.

Data: 08 de abril, das 12h às 16h.

Local: Avenida Imperatriz Leopoldina, número 550.

Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) em parceria com a Receita Federal, oferecerá auxílio gratuito à população no momento de preencher a declaração do Imposto de Renda.

Serão atendidas 20 pessoas por dia e os interessados deverão agendar o seu horário pelos telefones 2766-7047 e 2766-7028, exclusivamente às segundas, quartas ou sextas-feiras.

Com o auxílio de professores e alunos, os contribuintes que não tem acesso à computadores e internet, terão o auxílio no preenchimento do documento e sua declaração será enviada diretamente à Receita Federal.

A iniciativa conta com professores e alunos voluntários dos cursos de graduação em Ciências Contábeis e Direito. Quem quiser participar terá de levar 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Data: até 26 de abril de 2017, das 14h às 17h (de segunda à sexta) e das 9h às 16h (sábado).

Local: Rua da Consolação, número 930, Prédio 45, térreo – São Paulo.

Drummond

A Faculdade Drummond realiza o Imposto de Renda Solidário, que atende contribuintes que queiram efetuar, de forma gratuita, o IR 2017, ano-base 2016.

Podem participar contribuintes pessoas físicas com rendimentos anuais de até 100 mil reais, com bens de até 400 mil reais. O limite é de duas fontes de renda por declarante.

Não serão feitos espólio e partilha de herança, e também o declarante deverá levar um pen drive para gravação da declaração, além de 2 quilos de alimentos não perecíveis. Para saber os documentos necessários, é preciso ligar no número (11) 2942-1488.

Data: 08 de abril, das 09h às 17h.

Local: Faculdade Drummond – Unidade Tatuapé, rua Professor Pedreira de Freitas, números 401/415.