Onde é mais barato (e mais caro) alugar imóvel em São Paulo

São Paulo — O preço médio do metro quadrado para aluguel em São Paulo chegou a 33,78 reais em agosto, queda de 3,5% em comparação com o mesmo período de 2016. Os dados são da plataforma imobiliária VivaReal.

Segundo o levantamento, Vila Nova Conceição (66.67 reais/m²) foi o bairro mais caro para alugar imóveis e está 97,36% acima da média da cidade. Em relação a julho deste ano (35,29 reais), houve desvalorização de 4,3%.

Se você está pensando em economizar com o aluguel, fuja da zona Sul da cidade: oito entre os dez bairros com o metro quadrado médio mais caro de SP para alugar ficam nesta área. Os outros dois estão na zona Oeste.

Nas zonas Leste e Norte, as regiões mais baratas para alugar imóvel em São Paulo, o preço médio do metro quadrado para locação pode ser até menos do que a metade da média geral da cidade, dependendo do bairro.

Mas antes de fechar qualquer negócio, lembre-se de que não é só o valor do aluguel que conta na escolha do lugar para morar. É importante colocar na balança os custos com transporte, para, no fim das contas, o barato não sair caro.

A seguir, confira os bairros mais caros e baratos em cada zona de São Paulo para alugar imóvel, segundo o VivaReal.

Centro

Bairros mais caros Valor do m² para aluguel Bairros mais baratos Valor do m² para aluguel Cerqueira César R$ 50,00 Bom Retiro R$ 20,00 Consolação R$ 46,30 Cambuci R$ 27,54 Bela Vista R$ 44,00 Aclimação R$ 30,99 Vila Buarque R$ 37,50 Campos Eliseos R$ 32,56 Higienópolis R$ 35,00 Republica R$ 33,33

Zona Sul

Bairros mais caros Valor do m² para aluguel Bairros mais baratos Valor do m² para aluguel Vila Nova Conceição R$ 66,67 Jardim Santa Emília R$ 18,25 Vila Olimpia R$ 65,45 Jardim Umarizal R$ 18,87 Vila Gertrudes R$ 64,00 São João Climaco R$ 20,83 Cidade Moncoes R$ 63,94 Jardim Germania R$ 20,95 Itaim Bibi R$ 62,50 Jardim Umuarama R$ 21,43

Zona Oeste

Bairros mais caros Valor do m² para aluguel Bairros mais baratos Valor do m² para aluguel Jardim Europa R$ 53,33 Jardim Bonfiglioli R$ 19,20 Jardim Paulistano R$ 53,07 Parque São Domingos R$ 20,00 Pinheiros R$ 51,63 Jardim Ester R$ 20,69 Barra Funda R$ 37,88 Vila Sônia R$ 22,42 Vila Madalena R$ 37,50 Vila Polopoli R$ 22,73

Zona Leste

Bairros mais caros Valor do m² para aluguel Bairros mais baratos Valor do m² para aluguel Vila Guilherme R$ 23,81 Tremembé R$ 17,14 Vila Pauliceia R$ 23,64 Horto Florestal R$ 17,96 Lauzane Paulista R$ 23,33 Jaragua R$ 19,00 Santana R$ 23,33 Vila Gustavo R$ 19,49 Santa Terezinha R$ 23,21 Jardim Japão R$ 20,00

Zona Norte