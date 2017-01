O roteiro da economia de combustível nas viagens de férias

Gastos com combustível estão entre as maiores despesas de uma viagem. Para minimizar esse custo, em primeiro lugar, você precisa conhecer seu automóvel: esteja familiarizado com as faixas de torque e potência do motor para obter desempenho suficiente com o menor consumo possível.

Se for flex, outra providência é descobrir o rendimento com ambos os combustíveis – não leve em conta só a velha regra dos 70% (“só vale abastecer com etanol se o litro dele não passar de 70% do preço do litro da gasolina”).

A razão é simples: muitos motores são projetados para obter mais rendimento com etanol, superando os 70%. Outros dão privilégio à gasolina e não passam de 65%. Basta olhar os números do Conpet, do Inmetro.

No momento, financeiramente não é vantajoso abastecer com etanol em lugar nenhum do país – nem mesmo em São Paulo, maior produtor e consumidor desse combustível.

Na primeira semana de dezembro, o preço médio da gasolina estava em R$ 3,23, ante R$ 2,48 do etanol, o equivalente a 76,8% do valor do litro do derivado de petróleo. Se o etanol custasse R$ 2,26, ou 70% do preço da gasolina, estaríamos no limiar da tal continha (veja box abaixo).

Considerando esse valor hipotético (R$ 2,26), o dono de um Mercedes A200 teria prejuízo ao usar etanol: o custo por km seria de R$ 0,2379 contra R$ 0,2228 com gasolina. No caso do HB20X, ocorreria o oposto: R$ 0,2598 com etanol, mas R$ 0,2833 com gasolina.

Mas nada disso tem valor se seu comportamento ao volante não ajudar. Evite acelerações bruscas, adiante trocas de marchas (para manter a rotação do motor baixa), antecipe frenagens e evite paradas longas.

Modelo Consumo km/l (etanol / gasolina) Rendimento com etanol Custo por km em R$ (E/G) Com gasolina a R$ 3,23, prefira etanol se custar até? Com etanol a R$ 2.26, o prejuízo por litro seria de? Kia Picanto 8 / 10,6 (urbano) 75,5% 0,28 / 0,31 R$ 2,44 R$ 0,18 Renault Sandero 6,2 / 9,6 (urbano) 64,6% 0,37 / 0,34 R$ 2,09 R$ 0,17 Hyundai HB20X 8,7 / 11,4 (rodoviário) 76,3% 0,26 / 0,28 R$ 2,47 R$ 0,21 Mercedes A 200 9,5 / 14,5 (rodoviário) 65,5% 0,24 / 0,22 R$ 2,12 R$ 0,14

Se você não é muito fã de fazer contas, há aplicativos de celular que podem ajudar muito. Um deles é o Consumo do Carro, que está disponível para Android.

Um equivalente a ele para iPhone é o app Consumo. Ambos permitem calcular o melhor combustível de acordo com o rendimento do veículo.

Os aplicativos para monitorar os preços dos combustíveis em postos próximos e dar sugestões de onde abastecer estão em falta: o Gazo, até pouco tempo atrás o mais popular deles, saiu de catálogo. Dá para fazer pesquisas por conta própria, mas lembre-se: evitar trânsito ainda é o que mais ajuda. Para isso, Waze ou Google Maps são as referências do setor.

Antes de ir para a estrada

“Calibre os pneus, faça alinhamento e balanceamento, revise injeção eletrônica e filtros”, diz Antonio Fiola, presidente do Sindirepa. Pneus murchos podem aumentar o consumo em mais de 5%, além de comprometer a segurança.

Carros desalinhados ficam mais difíceis de controlar, aumentam o desgaste dos pneus e pioram o consumo. Filtros sujos levam o motor a trabalhar mais. Por fim, os freios são o item que mais desperdiça combustível, principalmente em situações onde seu acionamento não era necessário – para saber mais sobre a técnica chamada de “slow drive”, clique aqui.

Em alta velocidade, tente manter os vidros fechados. E livre-se do peso desnecessário. Objetos inúteis dentro do carro só diminuem a autonomia. Um detalhe: a mais de 80 km/h, o ar-condicionado traz mais benefícios. Você viaja mais confortável e gasta menos do que se estivesse com as janelas abertas.

Dependendo do tamanho do percurso, ir um pouco mais lento – e demorar mais – pode compensar bastante na hora de abastecer. Fizemos até uma reportagem completa explicando a relação entre velocidade e consumo em carros de portes diferentes.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da QuatroRodas.