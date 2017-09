O preço médio do condomínio em 30 bairros de São Paulo

São Paulo – Basta andar algumas quadras no mesmo bairro para encontrar condomínios pelo dobro do preço. Para você saber se paga caro ou barato, o portal imobiliário VivaReal realizou um levantamento do preço médio dos condomínios nos bairros mais buscados de São Paulo, a pedido de EXAME.com.

A pesquisa mostra o preço médio do condomínio nos cinco bairros mais buscados em cada zona de São Paulo, para dois perfis de apartamentos: com até 50 metros quadrados e até 70 metros quadrados.

O valor médio do condomínio varia de 280 reais, no bairro Pirituba, na zona Norte, até 1.000 reais, em Moema, na zona Sul.

Os valores da pesquisa servem como balizadores para encontrar ofertas mais baixas, já que o condomínio pode fazer bastante diferença no orçamento. No mesmo bairro, há grandes variações de preços, segundo o CEO do VivaReal, Lucas Vargas.

“O preço varia mais onde o valor do metro quadrado é mais baixo. Em regiões mais caras, o padrão dos condomínios é mais parecido”, explica.

A seguir, confira o levantamento completo do preço médio do condomínio nos cinco bairros mais buscados em cada zona de São Paulo:

Centro

Bairro Preço médio do condomínio para imóvel de até 50 m² Preço médio do condomínio para imóvel de até 70 m² Bela Vista R$ 450 R$ 570 Consolação R$ 555 R$ 554 Aclimação R$ 400 R$ 534 Santa Cecília R$ 424 R$ 500 Higienópolos R$ 725 R$ 660

Zona Leste

Bairro Preço médio do condomínio para imóvel de até 50 m² Preço médio do condomínio para imóvel de até 70 m² Tatuapé R$ 380 R$ 450 Mooca R$ 370 R$ 500 Vila Prudente R$ 320 R$ 400 Vila Carrão R$ 293 R$ 440 Vila Formosa R$ 370 R$ 420

Zona Norte

Bairro Preço médio do condomínio para imóvel de até 50 m² Preço médio do condomínio para imóvel de até 70 m² Santana R$ 446 R$ 545 Pirituba R$ 280 R$ 400 Freguesia do Ó R$ 379 R$ 410 Casa Verde R$ 370 R$ 475 Limão R$ 360 R$ 400

Zona Oeste

Bairro Preço médio do condomínio para imóvel de até 50 m² Preço médio do condomínio para imóvel de até 70 m² Pinheiros R$ 750 R$ 700 Perdizes R$ 588 R$ 665 Butantã R$ 380 R$ 480 Barra Funda R$ 350 R$ 485 Vila Leopoldina R$ 400 R$ 550

Zona Sul

Bairro Preço médio do condomínio para imóvel de até 50 m² Preço médio do condomínio para imóvel de até 70 m² Vila Mariana R$ 591 R$ 620 Moema R$ 1.000 R$ 820 Brooklin R$ 564 R$ 660 Ipiranga R$ 350 R$ 500 Morumbi R$ 450 R$ 510

Como saber se você paga caro pelo condomínio

Ao contrário do que muita gente pensa, não são itens aparentes como piscina, academia ou garagem que mais encarecem o preço do condomínio.

Para avaliar se vale a pena pagar um valor mais alto, é preciso se informar sobre os serviços que o prédio oferece e o seu histórico financeiro, como recomenda o advogado especialista em condomínios Márcio Rachkorsky.

“Não dá para comparar preços sem equiparar os serviços oferecidos e o histórico financeiro dos prédios”, orienta. Em geral, condomínios com mais apartamentos são mais baratos, mas, para isso, você precisa estar disposto a conviver com mais vizinhos para ratear as despesas.

Entre os serviços que mais pesam, estão o número de funcionários e o nível de segurança do prédio. “Porteiro eletrônico é mais barato do que portaria, enquanto segurança na rua e ponto extra de vigilância são mais caros. Do que você está disposto a abrir mão para pagar menos?”, questiona o advogado.

Serviços de lavanderia e consertos residenciais também encarecem a taxa, além da quantidade de elevadores, cuja manutenção é cara.

Antes de alugar ou comprar um imóvel, é recomendável se informar se o condomínio tem dívidas a quitar, de más administrações anteriores. “O ideal é conversar com a administradora do prédio ou com moradores para saber se o condomínio está com as contas em dia ou se os condôminos estão pagando por dívidas antigas”, ensina.