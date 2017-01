O guia de manutenção automotiva para donos preguiçosos

Não se importar com o carro é uma opção até justificável, dependendo da situação, mas se levá-lo ao posto de gasolina de vez em quando é o máximo que você faz por ele, sua vida conjunta está fadada a durar pouco.

De novo: não queremos convencê-lo(a) a gostar dele. No entanto, para preservar seu dinheiro, alguns cuidados são essenciais. Veja aqui o mínimo necessário para esticar a saúde do seu automóvel – esse coitado.

Para o carro durar mais:

1. Cheque o óleo

Confira se o nível está correto e fique atento aos prazos de troca. Um adesivo no canto superior do para-brisa ajuda a manter isso em dia. Vacilar neste item pode levar à morte do motor – e isso não é um exagero. Verifique uma vez ao mês. Considere-se avisado (a).

2. Fluido de arrefecimento

O alerta de morte acima vale para este item também: motor a combustão precisa de água para trabalhar – e o líquido precisa estar misturado a uma solução específica para evitar corrosão e aumentar o ponto de ebulição do fluido. Meça o reservatório de expansão ao checar o óleo.

3. Alinhamento da direção

Em linha reta, se sentir o carro “puxando” para um dos lados, faça o alinhamento da direção. Ignorar o problema provoca desgaste elevado nos pneus, aumenta o consumo de combustível e força os componentes da direção.

4. Faça revisões

Na hipótese de você não querer ficar atento a detalhes, pague alguém para fazer: seja um consultor, amigo, oficina de confiança ou concessionária. Alguém precisa fazer um check-up – isso é como cuidar da saúde.

Para sua segurança:

1. Freios

Fique atento a ruídos ao frear e verifique o estado de pastilhas, discos e fluido a cada três meses. Peça a um mecânico de confiança lhe dizer como checar em seu carro, mas preste atenção a dois pontos: gastos irregulares no disco e quantidade de material de atrito na pastilha. A rigor, quanto maior o desgaste das pastilhas, mais o pedal de freio “desce” ao ser pressionado. Fluido de freio precisa ser substituído: veja a periodicidade no manual do carro.

2. Luzes

Peça ajuda para alguém olhar de fora e, com o carro parado, pressione o freio. Engate a ré. Teste as setas, ligue a lanterna e acione os faróis (incluindo o de longo alcance). Se alguma luz de posição estiver queimada, providencie a troca. No caso dos faróis, o ideal é trocar o conjunto. Após a substituição é necessário verificar o ajuste de altura do facho.

3. Pneus

Verifique a pressão, no mínimo, uma vez por mês – o mais correto seria verificar a cada 15 dias. Pneu descalibrado prejudica a estabilidade, piora o consumo e aumenta o desgaste de borracha. Sua segurança fica seriamente comprometida se você relaxar neste item.

4. Limpadores do para-brisa

No mundo ideal, as palhetas deveriam ser substituídas todos os anos. Na prática, se estiverem deixando trilhos de água ao varrer o vidro, é hora de trocar. E não descuide da água no reservatório do limpador.

Este conteúdo foi originalmente publicado no Guia QuatroRodas.